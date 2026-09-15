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L'ANC demana la dimissió de Parlon per les detencions de vuit menors durant la Diada

Política

  • Els manifestants amb pancartes i estelades davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra -

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Publicat el 15 de setembre de 2026 a les 21:05

L'ANC ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per les detencions de vuit menors durant la Diada, en el marc dels aldarulls que hi va haver al passeig Sant Joan de Barcelona al final de la jornada. Un centenar de persones han tallat aquest dimarts al vespre la de travessera de les Corts davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i han cridat consignes contra la consellera i contra el cos policial, com ara "No us mereixeu la senyera que porteu" o "No sou mossos, sou 'piolins'".

Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha denunciat la "impunitat" del cos i ha lamentat que "no és una policia d'un estat de dret" sinó "una policia comprada per l'estat espanyol". Rigau ha relatat que, en el marc dels aldarulls del final de la Diada, els mossos "tenien gent encapsulada sense cap perill" a la qual "van tirar a terra, van fer ferides, van emmanillar o van dir 'si te mueves te meto una hóstia que te desmonto'", segons ha narrat en castellà.

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