L'Estat reconeix Gustau Muñoz com a víctima de la Transició

Reparació històrica per a un dels activistes independentistes més recordats durant la Diada. L'Estat ha reconegut Gustau Muñoz com a víctima de la Transició per la seva defensa dels drets i les llibertats, segons ha avançat El matí de Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar Nació a través de la resolució de la comissió d'avaluació de la llei de memòria democràtica, un òrgan que depèn del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. El text admet que el jove va morir per un tret d'un agent de la policia espanyola mentre defensava l'autodeterminació de Catalunya i que no tenia cap relació amb una organització terrorista.
Ha costat, però anys de lluita de la família es veuen recompensats quan aquest divendres, per la Diada, es compleix el 48è aniversari de la mort de Muñoz. Al març de 2026, la mare de Muñoz va fer la sol·licitud perquè es produís un reconeixement dedicat a les víctimes o als lesionats per la defensa i la reivindicació de la democràcia. Mesos després, el govern espanyol ha resolt que Muñoz mereix aquest reconeixement perquè va morir en "circumstàncies excepcionals" que són "la defensa i la reivindicació de les llibertats i els drets democràtics" i la defensa del dret a l'autodeterminació.
Un defensor de les llibertats i de l'autodeterminació
La llei de memòria democràtica estableix que, per ser reconegut com a víctima, s'ha de comprovar que la mort té "una relació directa" amb actes, reunions o manifestacions vinculades a la "defensa o la reivindicació d'alguns dels drets i llibertats" de la Constitució. En el cas concret de Muñoz, es recull que, en el marc d'una manifestació per la Diada convocada per organitzacions comunistes i independentistes, el jove de 16 anys va ser mort pels trets d'un agent de la policia espanyola.
Es fa referència al sumari de l'Audiència de Barcelona i de les autoritats argentines que estableix que Muñoz va morir a Barcelona en una manifestació en la qual es reivindicava l'autodeterminació de Catalunya i on hi havia un centenar de participants del Partit Comunista d'Espanya i d'altres forces progressistes. Allà van arribar diversos agents de la policia espanyola vestits de civil -els grisos- i mentre Muñoz intentava fugir-ne, va rebre una bala d'arma de foc, fet que li va produir la "mort instantània".
La resolució també cita altres elements que refermen els fets. Un d'ells és el documental Gustau, la Transició al descobert dirigit per Jaume Domènech i amb participació de Televisió de Catalunya. L'altre element és el compromís de l'Ajuntament de Barcelona de mantenir una placa commemorativa al carrer Ferran, on va ser assassinat, un record que es descobrirà en un acte la setmana vinent. També existeix bibliografia i documentació que confirmen els fets, igual que els homenatges de l'esquerra independentista per cada Diada.
La mort de Gustau Muñoz i la difícil via judicial
La Diada del 1978 va acabar tenyida de sang. El Partit Comunista d'Espanya (internacional) havia convocat una manifestació a la plaça de Sant Jaume amb el lema "Fora les forces d'ocupació" que, tot i haver estat prohibida, va celebrar-se amb la participació d'uns dos milers de persones, entre les quals Muñoz, militant independentista i comunista de les joventuts del partit (la Unió de Joventuts Marxistes-Leninistes). Quan estava a punt d'acabar, i després de disturbis i de diversos llançaments creuats d'ampolles incendiàries per part dels manifestants i de pilotes de goma i pots de fum per part dels cossos policials, una bala del calibre 38 va abatre el jove Gustau, que ja no va poder ser reanimat.
Tot i això, el crim va quedar impune. Després de diverses anades i vingudes del cas del jutjat de Barcelona a l'Audiència Nacional, de fer testificar testimonis, de fer declarar policies que van confessar i d'analitzar una autòpsia amb sospites d'haver estat manipulada, el sumari quedava tancat i sense cap condemna. La família de Gustau Muñoz, però, ha trobat una escletxa per intentar reobrir la causa: sumar-se a la querella argentina contra els crims del franquisme. El cas encara està obert i el germà de Gustau, Marc Muñoz, va anar a declarar com a testimoni davant la jutgessa ara fa tres anys. Aquesta Diada, amb la bona notícia del reconeixement com a víctima però que encara no és suficient, l'esquerra independentista tornarà a homenatjar Gustau Muñoz al carrer Ferran.