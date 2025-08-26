L'exèrcit, al centre del foc creuat entre la Moncloa i el PP: «No pot actuar d'ofici»

El govern espanyol ha incorporat l'exèrcit en la defensa contra les crítiques del PP per la gestió de la crisi forestal a l'Estat. Ho ha fet precisament la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha recriminat a Alberto Núñez Feijóo la "manca de prevenció" i els "retards" a l'hora de sol·licitar l'actuació de les forces armades en les comunitats autònomes que governa el seu partit, així com que hagi utilitzat els incendis amb finalitats partidistes.
En una compareixença a la Comissió de Defensa del Senat en què ha obligat els senadors populars a veure 52 minuts de vídeos de les forces armades i la Unitat Militar d'Emergències (UME) combatent les flames, Robles ha recordat que l'exèrcit no actua d'ofici, sinó que requereix l'activació mitjançant una petició dels governs autonòmics afectats. En aquest sentit, ha criticat Feijóo per les declaracions "en clau política i no pertinents" amb què el 15 d'agost, en plena crisi, va denunciar "l'absència" de l'exèrcit a la lluita contra el foc. "No s'hi val tot", ha continuat abans d'explicar que els operatius militars ja treballaven sobre el terreny en aquell moment.
La titular de Defensa ha assegurat que el Ministeri va rebre les peticions de reforços de l'exèrcit per part de les comunitats autònomes del PP el 15 d'agost a la nit, després d'aquestes declaracions de Feijóo. "D'una manera coordinada i sorprenent, a les 20:42 hores, després de tants dies, van arribar a demanar reforços de l'Exèrcit", ha reblat.
Aquell mateix dia, a les 22:47 hores, va arribar una petició de la Direcció General d'Emergències de la Xunta de Galícia; a les 22:52, de Castella i Lleó; i a les 23:23 hores, d'Extremadura. Fins aleshores, ha detallat Robles, no havien demanat res perquè "ja s'estava treballant sobre el terreny" amb els mitjans necessaris. A més, ha posat el focus en el fet que la competència per demanar el desplegament de l'UME davant d'emergències la tenen les autonomies, davant les crítiques de l'oposició per la lentitud en la resposta i la manca de mitjans.
El govern espanyol declara zona catastròfica 16 comunitats autònomes
Hores abans de la compareixença de Robles al Senat, la Moncloa ja havia declarat zona catastròfica territoris de 16 comunitats afectats pels greus incendis d’aquest estiu, en el primer consell de ministres després de vacances. El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra portaveu, Pilar Alegría, han apuntat als pactes del PP amb Vox i al "negacionisme climàtic" que ha anat agafant “impuls” en el discurs del PP.
També s'han referit a la proposta de Feijóo de crear un registre de piròmans, i Grande-Marlaska ha reclamat al líder popular que sigui “més seriós”. El ministre ha afirmat que no es pot equiparar piròman a incendiari: “El piròman és una persona desequilibrada, mentre que l’incendiari actua amb voluntat deliberada, sense oblidar les negligències dels imprudents, a banda de les causes naturals que provoquen els incendis”, qualificant el líder del PP de “desconeixement” en un tema de gran “complexitat”.
L'UME, una creació de Zapatero amb l'oposició del PP
L'UME va ser creada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero el 2005 com una branca permanent de l'exèrcit encarregada d'intervenir en situacions de risc greu, catàstrofes i calamitats. A través d'aquesta unitat, les forces armades poden actuar en àrees originalment fora del seu domini per donar suport a altres cossos d'emergències de l'Estat.
El PP, fora de l'executiu espanyol en el moment de la implementació, es va oposar al que va titllar de “caprici faraònic” de Zapatero i, fins i tot un vicepresident de la comissió de Defensa del Congrés, Arsenio Fernández de Mesa, va considerar “inconstitucional” la nova unitat, ja que segregava de les forces armades un segment dels seus membres per fer tasques no explícitament militars. Més endavant, el 2008, la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones va etzibar contra l’aleshores ministra de Defensa, Carme Chacón, considerant que l'UME era un “apagafocs o parapet” de l’acció de l’executiu.
En el programa electoral de Rajoy del 2008, es criticava l'UME i es considerava que tenia un “controvertit encaix legal”. Ara, 20 anys després, el PP elogia la Unitat Militar d’Emergències, avalada per actuacions eficients com les del temporal Filomena, l’erupció de la Palma i nombrosos incendis en els darrers anys. La darrera intervenció de l'UME abans de la crisi forestal d'aquest estiu es va produir amb la dana al País Valencià.