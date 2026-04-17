L'oficialista Ricard Farin guanya les primàries a la federació d'ERC Barcelona

Ricard Farin és el nou president de la federació d'ERC a Barcelona. Activem Barcelona, la candidatura de perfil oficialista, s'ha imposat a les primàries celebrades aquest divendres a Reconstruïm Esquerra Barcelona, proposta de vessant més crítica encapçalada per la regidora Rosa Suriñach. Farin ha rebut 393 vots de la militància barcelonina del partit mentre que Suriñach n'ha aplegat 236. La participació ha estat del 72%, el que suposa els vots de 654 militants republicans. Un cop tancada l'última batalla abans de les municipals, ERC encara l'intent d'assaltar l'alcaldia de la capital del país.
Internament, el debat se situava en la relació que ha de tenir la federació amb el grup municipal. Farin resumia en l'entrevista amb Nació la discrepància amb Suriñach: "No es pot utilitzar la federació com a una arma llancívola contra companys". El candidat oficialista es mostrava molt crític amb els dimissionaris del passat novembre, entre els quals hi havia la regidora, i demanava establir un "cercle virtuós" entre la federació i el grup municipal. A parer seu, els dimissionaris van fer servir la federació de "contrapoder" a Alamany fins al punt de fer-la "implosionar" i treia pit de la militància que havia mantingut viva l'organització durant els últims mesos.
On no hi havia discrepàncies, almenys públiques, és entorn a Alamany com a alcaldable. El sector crític de la federació, malgrat que va haver-hi converses, no va presentar candidatura i l'actual líder municipal va ser l'única aspirant. En tot cas, l'oficialista Farin fa suport explícit a Alamany: "Tenim una molt bona candidata i ho hem d'aprofitar". El nou president d'ERC Barcelona també avalava el discurs d'Alamany basat en la identitat de Barcelona, inclosa l'oposició als supermercats 24 hores més enllà del polèmic vídeo esborrat. Farin no es posicionava sobre un hipotètic govern amb Jaume Collboni, però deia que, malgrat els avenços aconseguits des de l'oposició, l'objectiu d'ERC "ha de ser sempre governar".
Qui és Ricard Farin i la nova direcció d'ERC Barcelona?
Farin (Barcelona, 1995) és actual president del casal d'Horta-Guinardó i, malgrat la seva edat, acumula quinze anys com a militant, primer al Jovent Republicà i posteriorment al partit. Graduat en ciències polítiques i de l'administració, actualment treballa com a tècnic de recerca a la Fundació CERCA. Abans, però, ha tingut cert recorregut a les institucions. Ha treballat al Departament de Drets Socials i ha estat conseller de districte d'Horta-Guinardó, ha exercit d'assessor parlamentari d'ERC al Congrés i ha estat cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Territori amb Ester Capella durant el Govern de Pere Aragonès. És també afiliat de la Intersindical i soci d'Òmnium.
Farin fa tàndem amb Núria Clotet, que és coordinadora del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona. A la llista no hi ha noms massa mediàtics -els impulsors defensen que és una manera de fer neteja de les discrepàncies internes- però hi ha suports importants com el d'Ester Capella, amb qui Farin va treballar al Departament de Territori. L'exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, els regidors Jordi Coronas i Eva Baró i l'expresidenta de la federació d'ERC Barcelona, Patricia Gomà, també donen suport a la candidatura més oficialista.
La nova permanent de la federació barcelonina es proclamarà formalment dissabte en el congrés regional i el guanyador tindrà el repte immediat de començar a preparar les eleccions municipals. La companyia d'Alamany a la federació, amb tot el que comporta a nivell de funcionament intern, és clau per intentar assaltar l'alcaldia. Recuperar presència urbana és un dels grans objectius d'ERC de cara als comicis locals del 2027, motiu pel qual ERC ha sacsejat el seu mapa de candidats a les grans ciutats. Barcelona, capital del país, és el pal de paller en l'objectiu d'obtenir més presència urbana.