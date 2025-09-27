Mas confirma que no serà el candidat de Junts a Barcelona

Artur Mas ha confirmat que no serà el candidat de Junts per a l'alcaldia de Barcelona en una entrevista a Vilaweb. L'anunci s'ha fet oficial després que des de Nació es fes saber, en forma de primícia, que Mas "no contempla" agafar el relleu de Xavier Trias.
En l'entrevista ha reconegut que tot i haver estat sondat dins el partit, no ha rebut cap proposta formal de Junts i que per ara "no em veig en una posició com aquesta". Així doncs, els postconvergents es troben en una cursa que han de córrer a l'esprint per trobat un candidat alcaldable que doni el "sí".
Artur Mas ha explicat durant l'entrevista de Vilaweb que no ha rebut "cap oferta, ni formal ni oficial", però sí que reconeix que diverses persones, a títol individual li han demanat. L'expresident ha donat èmfasi a què és un no per ara, "no necessàriament per sempre", i justifica que no s'hi veu fent d'alcalde de Barcelona i que per veure-s'hi "haurien de canviar moltíssim les coses".
Còmode en la posició actual
Ha expressat com de gust està en la posició que ara manté i recorda com va ser el pas per la primera línia de la política: "Em vaig presentar cinc vegades a la presidència de la Generalitat, amb molta altra gent i vam aconseguir guanyar totes cinc vegades. No és fàcil", reconeix Mas. "Representàvem el centre ampli del país, perquè guanyàvem eleccions, però, és clar, tens tota aquesta experiència, i just quan et toca governar i ser president tens un cataclisme..." ha assenyalat.
"En la posició actual estic més còmode, i crec que faig més bon servei i tot. Ha d'haver-hi gent que estigui allunyada de la dinàmica dels partits" reconeix, i treu pit de "donar una mica de llum m a la gent que sí que és a la primeria línia, en la mesura que es pugui".
Una problemàtica gens nova
Així doncs, amb la seva negativa a la candidatura per ser l'alcalde de Barcelona, als postconvergents se'ls enquista un assumpte que ronda constantment i que no s'aconsegueix aclarir. Ja sota les sigles de CiU va costar una dècada aconseguir l'alcaldia de la ciutat comtal, una posició que van mantenir durant quatre anys, però que un cop complets, qui va posar-se al capdavant de Barcelona va ser per una posició pràcticament antagònica: Ada Colau.