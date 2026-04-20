«Menys queixa i més lideratge»: tres exconsellers fan pinya pel finançament

Tres exconsellers d’Economia de tres colors polítics, PSC, Junts i ERC, han escenificat molta més proximitat que la que mostren les seves formacions polítiques. Antoni Castells, Jaume Giró i Natàlia Mas, han protagonitzat aquest dilluns al Col·legi d’Economistes (CEC) una taula rodona on han mostrat moltes més sintonies que discrepàncies. Qui ha estat més expressiu en la necessitat de canviar les maneres de fer en la política catalana ha estat Jaume Giró, qui ha assegurat que Catalunya “és el país de la queixa” i ha reclamat “més lideratge polític”, amb acords estables que siguin duradors.
El finançament ha estat un dels plats forts del debat. Natàlia Mas ha considerat “molt positius” alguns dels elements del nou projecte de finançament, considerant que garanteix la reducció del dèficit fiscal i que s’ha aconseguit obrir el debat sobre l’IRPF: “Rematem el que tenim obert”. El nou model respecta l’ordinalitat en la població ajustada, però ha avisat que caldrà vincular-lo a la població real, que és el que el vincularà al cost de la vida.
Jaume Giró ha considerat que l’infrafinançament que pateix Catalunya és “el principal problema que hi ha”, afirmant que l’ordinalitat en el nou model està garantida “en el primer any, però s’ha de blindar de cara als posteriors anys”. Ha mostrat l’acord amb ERC pel que fa a l’IRPF, però ha volgut deixar clar que “actualment, l’Agència Tributària no està preparada per recaptar-lo. Funciona molt bé, però està preparada per recaptar 4.000 milions. Necessitem més gestors i més inspectors”.
“El nou sistema és un pas endavant -ha dit Giró-, però no és equiparable al model que tenen els bascos i els navarresos. Però cal ser realista i l’objectiu realista per Catalunya ha de ser anar reduint paulatinament el dèficit fiscal, sabent que no es podrà eliminar completament”. “Hem deixat ja enrera l’adolescència”, ha afegit Giró, possiblement el més vehement i explícit de tots tres exconsellers.
Antoni Castells ha mostrat el seu acord pel que fa a l’ordinalitat i a les dificultats pel que fa a l’Agència Tributària, però ha assenyalat que és possible fer-ho si es fixa com a objectiu en cinc o sis anys: “Oi que ho fan les diputacions forals? Per què nosaltres no?”. “És clar que és possible”, ha afirmat Giró.
Natàlia Mas ha esmentat els reptes principals que ha de coronar el país: un finançament just d’aquí a deu anys, resoldre els dèficits històrics en infraestructures, convertir el repte de la transició ecològica en repte industrial, afrontar el repte de l’habitatge i una Catalunya que eviti un retrocés en salut i educació. Castells s’hi ha mostrat d’acord, assenyalat que “la llista de coses necessàries ja la tenim feta i ara hem de passar dels grans plans als grans projectes”.
Giró ha afirmat que si el finançament és el primer deure, perquè afecta tots els altres, però el segon és l’educació. “Hem d’apostar molt més per la formació. Està bé preservar la salut pública, però pensem sobretot en els joves, molts dels quals han hagut de marxar tot i tenir una carrera i dos màsters. Els hem d’atreure”. Giró ha reclamat “una especialització intel·ligent, no vulguem ser el que no som, apostem pels sectors on ja som forts, com la biotecnologia o la petroquímica”.
Mas ha defensat també apostar per uns determinats sectors industrials estratègics, repensant els polígons i assegurar que són prou grans per acollir els projectes industrials. S’ha de posar “catifa vermella” als projectes que responguin a les apostes estratègiques, enfortint les pimes que són la base del teixit productiu del país, facilitar que disposin d’energia renovable accessible i bona connexió ferroviària i facilitats per a la seva digitalització.
Des de l’ordinalitat al finançament, passant per la relevància d’atreure el talent, agilitar els processos administratius i l’aposta per atreure inversors, tots tres exconsellers han subratllat acord i proximitat. La moderadora, Aurora Catà, ha destacat en dues ocasions que els tres ponents representaven, pels partits pels quals van ser consellers, “el 70% de la ciutadania catalana”.
Castells va ser conseller d'Economia i Finances de la Generalitat durant tot el període dels governs tripartits (2003-2010). Natàlia Mas fou consellera durant el final del mandat de Pere Aragonès (2022-2024), quan ERC governava en solitari, i Jaume Giró va ser titular d'Economia i Hisenda en representació de Junts (2021-2022), fins que el partit va decidir abandonar el Govern, han contraposat mirades en la taula rodona sobre Política econòmica, finançament i infraestructures.
Els tres exmembres de l’executiu han intervingut en la jornada La Catalunya que volem que organitza la Fundació Economia i Empresa, vinculada al Col·legi d’Economistes. Potser per afegir encara més pluralitat, la taula rodona ha estat moderada per Aurora Catà, patrona de la Fundació i que va ser directora general de RTVE a Catalunya sota govern del PP. Actualment és consellera de Repsol.
Per Castells, que va ser conseller amb els presidents Pasqual Maragall i José Montilla, després de referir-se a la incertesa general, ha assegurat que Catalunya només ha funcionat quan ha tingut un grup dirigent que ha compartit unes idees bàsiques. Ha expressat així potser una certa nostàlgia dels anys en què el mapa polític estava menys fragmentat i alguns grans acords eren més factibles. Una idea que ha coincidit amb el clima que caracteritza l'esperit de la jornada i la voluntat que avui ha expressat el CEC.