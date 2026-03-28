Mònica Oltra torna a la política: serà candidata de Compromís a València

L'exvicepresidenta del Govern valencià i exlider de Compromís, Mónica Oltra, té previst anunciar la seva intenció de tornar a primera línia política i presentar-se com a candidata de la coalició a les eleccions a l'alcaldia de València. Casualment, aquest mateix dissabte se celebra a València el 7è Congrés d'Iniciativa-Compromís, el partit al qual pertany l'exvicepresidenta.
De fet, Alberto Ibáñez, diputat de Compromís al Congrés dels Diputats i portaveu d'Iniciativa, va expressar en una entrevista amb Europa Press la seva convicció que Oltra tornarà a la primera línia política i tindrà un lloc destacat a les pròximes llistes electorals, d'acord amb la seva condició de figura destacada.
En aquest sentit, Ibáñez suggereix que totes les organitzacions polítiques també han de reflexionar sobre "per què se'n va anar", en referència a la seva dimissió el juny de 2022, i per què "van permetre que no resistís la pressió", al·ludint als procediments judicials sobre la suposada ocultació d'abusos sexuals a un menor tutelat per part del seu exmarit entre el 2016 i el 2017.
També es va referir a l'inici del judici contra l'exconsellera regional d'Igualtat, després d'una ordre de l'Audiència Provincial de València i en contra de l'opinió de la Fiscalia, que va descriure com un exemple clar de "lawfare" brutal que implica procediments sense proves, per als quals cal estar preparats.