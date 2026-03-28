Mor Maria Badia i Cutchet, exdiputada socialista del Parlament Europeu

Maria Badia i Cutchet, filòloga i exdiputada socialista del Parlament Europeu, ha mort aquest dissabte als 78 anys, segons ha compartit a Instagram Miquel Iceta, ambaixador delegat permanent d'Espanya a la UNESCO, que ha fet una publicació en què lamenta la perduda de Cutchet i ofereix el condol als seus familiars.
Llicenciada en filologia anglesa, va exercir com a professora d’anglès a Sabadell en els seus inicis professionals. Es va implicar en la política a mitjan anys setanta, afiliant-se a Convergència Socialista de Catalunya i, posteriorment, es va integrar al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), on va assumir el càrrec de la Secretaria de Política Europea i Internacional entre 1985 i 1994.
Entre 1996 i 1999 va ocupar el càrrec de cap de la secretaria de presidència del Parlament de Catalunya. Aquell mateix any va fer el salt a la política europea en ser escollida eurodiputada pel PSC-PSOE, responsabilitat que va mantenir durant diverses legislatures, inclosa la reelecció del 2009.
En aquesta etapa també va arribar a ser vicepresidenta del grup socialista al Parlament Europeu, funció de la qual va dimitir el gener del 2012 després de subscriure, juntament amb altres eurodiputats catalans, una carta crítica amb determinades posicions sobre el conflicte polític a Catalunya.
Posteriorment, va decidir no presentar-se de nou a les eleccions europees del 2014. Un any més tard va deixar el PSC i, el gener del 2016, va ser designada directora general de Relacions Exteriors del govern català encapçalat per Carles Puigdemont.
Javier López, eurodiputat socialista i vicepresident del Parlament Europeu, també ha publicat un missatge a xarxes lamentant la mort de la seva companya de partit. "Referent en la defensa de la llengua, la cultura i del projecte europeu", l'ha descrit López en una piulada a X.