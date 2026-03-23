Mor Antoni Marí, tòtem de la literatura eivissenca

L'escriptor eivissenc Antoni Marí ha mort als 81 anys, una de les veus més respectades del món literari i cultural d'Eivissa. Amb una llarga trajectòria a les espatlles, Marí ha estat autor tant de narrativa com de poesia. Destaca especialment per les seves obres en novel·la, en poesia i en assaig. Amb un estil marcat, Marí ha estat guardonat amb el Premi de la Crítica Serra d'Or (1988 i 1994), el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya (1988), i el Premi de la Crítica de poesia catalana per Un viatge d'hivern, entre d'altres.
Antoni Marí ha escrit una gran quantitat d'obres que, tot i tenir gèneres literaris molt diferents, mantenien una essència comuna: la recerca filosòfica. En clau narrativa, una de les seves grans obres -si no la més gran- és El camí de Vincennes (1995). En aquest llibre, Marí basteix un diàleg magistral entre Diderot i Rousseau, explorant les tensions entre la raó i el sentiment, entre la civilització i la natura. Aquesta obra va ser guardonada amb el premi de la Crítica Serra d'Or i el Prudenci Bertrana de novel·la.
A banda d'escriptor, Marí també ha exercit de professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ho va ser durant deu anys, entre el 1979 i el 1989. Després d'aquesta etapa, Marí ja es va començar a centrar més en la seva faceta d'escriptor. De fet, durant la dècada en què va treballar de professor universitari, l'escriptor només va publicar tres obres: dos assaigs i un llibre de poesia.
Poesia, l'inici i el final
La poesia sempre va ocupar un espai molt especial dins la seva creació literària. Marí es va iniciar en el món literari -com a autor- amb El preludi l'any 1979, llavors editat per Quaderns Crema -i, més tard, reeditat per Edicions 62. Durant tota la seva carrera va continuar escrivint poesia, tot i que entre finals de la dècada dels 90 i principis dels 2000 la seva activitat es va centrar més en l'assaig. Ara, però, en el seu tram final de vida, la poesia havia tornat a guanyar molt protagonisme.
L'any 2019, també a través de Quaderns Crema, Marí va publicar Ombra i llum. Variacions sobre un tema romàntic i, el 2025, va publicar Quatre Costats sota el segell de La Breu. Aquestes són les dues últimes obres de l'escriptor eivissenc publicades i, curiosament, són dos llibres de poesia.