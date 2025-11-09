PP i Vox fregarien els 200 escons si hi hagués noves eleccions, segons una enquesta d'«El Mundo»

El Mundo publica aquest diumenge una enquesta que atorga al PP i a Vox la majoria absoluta, amb 199 escons (el llindar se situa als 176), si se celebressin unes noves eleccions. L'estudi revela que Alberto Núñez Feijóo guanyaria les eleccions amb un 33,6% dels vots i passant de 137 a 144 escons, cosa que suposaria un avantatge de 6,2 punts sobre el PSOE, l'opció triada per un 27,4% dels electors. Els socialistes passarien de 121 a 110 El Mundo situa que els populars traurien el mateix nombre d'escons que els que sumaria avui tot el bloc que va investir Pedro Sánchez, excepte els de Junts.
Tot i el sorpasso que faria Feijóo als socialistes, un clar protagonista d'aquesta enquesta és Vox, qui aglutinaria un 16% dels vots, el que significaria que el partit d'ultradreta trencaria el seu sostre de les eleccions del novembre del 2019 i s'enfilaria fins als 55 diputats al Congrés, 22 més dels actuals. Segons El Mundo, una bona part d'aquest augment de Vox seria per robar vots als populars, però també rascar-ne als socialistes i fins i tot a Yolanda Díaz. Sumar s'ensorraria i dels 31 diputats actuals passaria a 11 mentre que Podem es quedaria només amb dos.
En clau catalana
Pel que fa als grups catalans, Esquerra Republicana es mantindria amb els set escons, mentre que Junts baixaria dels set que també té ara a quatre. De fet, a les darreres eleccions ja va obtenir els últims escons de Tarragona i Girona per un marge molt escàs. Així mateix, l'estudi elaborat per Sigma Dos atorga un escó per Aliança Catalana en el cas que el partit d'ultradreta independentista decidís presentar-se a les eleccions estatals, cosa que, per ara, descarta. Per tant, l'aportació que farien els catalans al nou Congrés seria de 19 escons pel PSOE, vuit pel PP, set d'ERC, sis de Vox, quatre de Junts, dos de Sumar i empatarien a un entre Podemos i Aliança Catalana. Per altra banda, PNB i EH Bildu empatarien amb set escons cadascun.
Per franges d'edat, Vox segueix convencent més els joves d'entre 18 i 29, els quals més d'un 20% votaria al partit extremista, superant el 19% que triaria Sánchez. A mesura que va avançant-se l'edat, la tendència és que els vots se centren en els partits hegemònics del bipartidisme, i en cap franja d'edat el PSOE supera als populars.