PP, Vox i Junts constaten el «bloqueig» del govern espanyol en la polèmica moció vetada

El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous amb els vots del PP, Vox, UPN i Junts i l’abstenció del PNB i de CC la moció dels populars que constata el “bloqueig polític” de la legislatura, destaca la “responsabilitat política” del govern espanyol en els casos de suposada corrupció i insta el govern espanyol a “depurar responsabilitats”. Es tracta d’un gest polític dels de Puigdemont després que la mesa del Congrés vetés les esmenes que Junts i el mateix PP havien presentat al text per reclamar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades.
Junts i PP pretenien que el text servís per constatar el fet que l’executiu de Pedro Sánchez ja no disposa del suport majoritari de la cambra, i van presentar dues esmenes que reclamaven al president espanyol que convoqués eleccions anticipades. La Mesa del Congrés les va rebutjar adduint que la decisió sobre la convocatòria d’eleccions és únicament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fet que ha portat els populars a anunciar un recurs al TC contra la decisió de l’òrgan de govern del Congrés. Tot i que no incorpora les esmenes, la moció aprovada “censura” que durant tota la legislatura no s’hagin tramitat uns nous Pressupostos Generals de l’Estat ni s’hagi celebrat un debat sobre l’estat de la nació.
També constata el “bloqueig polític” de la legislatura per la incapacitat del govern espanyol d’aprovar uns comptes i pel baix volum d’iniciatives legislatives aprovades, i assenyala la necessitat que l’executiu i el seu president assumeixin “responsabilitats polítiques” pels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE i l’entorn de Pedro Sánchez. A més, insta el govern a depurar responsabilitats per la presumpta operació de Leire Díez destinada a entorpir investigacions policials i judicials relacionades amb aquests casos.
Crítiques de Junts cap al PSOE
Durant el debat de la iniciativa, que va tenir lloc aquest dimecres, Junts, el PP i Vox van retreure al PSOE i Sumar que haguessin vetat les esmenes per forçar un debat al Congrés sobre la necessitat d'un avançament electoral. "Prohibir parlar, prohibir votar. De què tenen por?", va preguntar el diputat de Junts Josep Maria Cruset. "Qui té por, prohibeix, i el que vam viure amb la prohibició d'una votació sense fonament jurídic és l'evidència més gran de la debilitat d'aquest govern", va afegir.
"Facin el que facin, tothom sap que aquest govern s'ha quedat sense capacitat de fer res. Ha sigut incapaç d'aprovar uns pressupostos els últims tres anys ni d'aglutinar prou vots per a les seves principals lleis. És incapaç de generar il·lusions o expectatives en la ciutadania i de millorar la vida de la gent", va lamentar Cruset. "Tothom sap que això no millorarà amb el temps i, per tant, aquesta legislatura és morta. Qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar la gent", va afegir. Segons va recordar, des que el PSOE va perdre els vots de Junts, el govern espanyol havia quedat "en minoria".
Per la seva banda, el diputat del PP Jaime de los Santos Muñoz va qualificar el veto de "covard" i va recordar diversos precedents en què sí que s'havien votat iniciatives sobre la continuïtat de la legislatura. En aquest sentit, va esmentar textos impulsats els anys 1995, 2018 i 2024 per Coalició Canària, Ciutadans i Vox, respectivament, en què es plantejava la dimissió del govern o la convocatòria d'eleccions. "Per què totes aquestes sí, i l'altra no? Perquè Sánchez l'anava a perdre", va afirmar. Segons el diputat popular, el veto tenia com a objectiu "impedir que aquest parlament expressi la seva voluntat".
El PSOE ironitza amb la relació de Junts i Vox
Per part del PSOE, el diputat Arnau Ramírez es va mostrar sorprès per la coincidència de posicions entre Vox i Junts i va afirmar que "els camins del Senyor són inescrutables". També va defensar que el govern espanyol estava "net" i va negar que el PSOE travessés una situació "d'extrema debilitat". En aquest sentit, va destacar la capacitat de la majoria d'investidura per continuar "guanyant la majoria de votacions cada setmana". "El seu pla és destruir-nos", va concloure.
La diputada del PNB Maribel Vaquero, que va confessar que inicialment no tenien previst intervenir, va insistir que el govern espanyol havia de presentar els pressupostos del 2027 i que, si no aconseguia aprovar-los, havia de dissoldre les Corts. D'altra banda, va remarcar que aquell dimecres totes les mirades estaven posades en l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i va destacar que era assenyalat per qüestions "molt greus".