Puente demana disculpes pel caos a Rodalies però no posa data al retorn a la normalitat

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha demanat disculpes als usuaris de Rodalies i ha promès que la xarxa s’anirà restablint de manera gradual “al llarg dels pròxims dies”. En la seva compareixença a la comissió de Transports del Congrés, ha recordat que Rodalies és una xarxa “antiga, sobrecarregada i mal dissenyada”. El ministre ha exonerat els governs de Pedro Sánchez i ha atribuït els problemes a la desinversió crònica dels executius del PP, als efectes del temporal Harry i a l'estat anímic dels maquinistes. “Hem prioritzat la seguretat per damunt de qualsevol altra circumstància”, ha dit. També ha demanat a l’empresa Siemens que doni “explicacions” per la caiguda del sistema del 26 de gener i d’aquest dimarts.
En el seu primer tram de la compareixença, Puente ha admès que el servei de Rodalies pateix problemes molt semblants als de fa 10 anys. “Venim de tenir els mateixos problemes des de fa dècades, d’intents frustrats de remeiar-ho i d’herències que han llastrat l’exercici modernitzador que ha impulsat aquest govern des del 2020”, ha dit. I és que, pel ministre “moltes de les causes” que provocaven problemes fa anys “segueixen vigents” perquè “la planificació de la infraestructura requereix temps”. El principal, la desinversió dels governs del PP. “No van comprar ni un sol tren per a Rodalies durant els seus mandats, i el resultat és un parc de material rodant cada vegada més envellit”.
"Excés d’obres"
En tot cas, ha afirmat que a diferència d’altres moments, actualment hi ha una “previsió de millora”, perquè els problemes actuals es deuen a un “excés d’obres”, i “està en camí una infraestructura modernitzada, trens nous i una gestió més eficaç”. En aquest marc, ha afirmat que l’accident i els problemes de Rodalies de la setmana del 20 de gener -amb una víctima mortal, 5 ferits greus, 6 menys greus i 26 de lleus- “no responen a cap acció concreta d’Adif ni de Renfe a Catalunya”. La situació, segons el ministre, va ser conseqüència de l'estat de les infraestructures i d’una “qüestió climatològica” que va provocar una “saturació hídrica” del sòl i la caiguda de talús.
A més, segons Puente, “la situació anímica del col·lectiu” de maquinistes ha agreujat la situació. “Puc discrepar d’ells en la utilitat de les vagues que plantegen si el que de veritat els preocupa és la integritat de la xarxa”, ha dit. En tot cas, Puente ha defensat l’increment d’inversió del seu executiu a Rodalies en contraposició al que feien altres governs espanyols que “només anunciaven actuacions que no s’executaven”. El pla de Rodalies, ha afirmat, suposa “el 80% de la inversió ferroviària i la meitat de tota la inversió del Ministeri”, i hi ha “un full de ruta clar”.
Demana explicacions a Siemens
Puente ha citat tots els incidents i problemes que ha patit la xarxa en les últimes setmanes, inclosa la caiguda del sistema del centre de trànsit de l’estació de França del 26 de gener. L’episodi va provocar que s’anunciés el restabliment i la suspensió del servei, igual que al dia d’avui. “Vull remetre’m a l’empresa responsable de la prestació del servei, Siemens, que espero que aquest mateix dimarts a la tarda proporcioni totes les explicacions que són necessàries en relació amb aquest error. És un software instal·lat fa tres mesos, és nou”, ha dit.