Què és el «Cummatti Giuvintù», el congrés independentista de les nacions sense estat d'Europa

El jovent independentista d'arreu d'Europa s'ha reunit al congrés de Cummatti Giuvintù ("Lluites Juvenils", escrit en cors), a la Universitat de Palerm (Sicília). El darrer 23 d'abril, representants juvenils d'organitzacions i partits independentistes catalans, bascs, gallecs, sards, bretons i gal·lesos van convergir per "crear un espai de debat entre nacions sense estat en defensa de les identitats i llengües locals".
El congrés va servir per abordar tres grans blocs: l'anàlisi de la situació internacional, emfatitzant el context "imperialista i de rearmament a la Unió Europea (UE)"; l'exposició de la situació de cada moviment independentista; i la línia política i el pla d'actuació que defensa cada organització juvenil. Al Cummatti Giuvintù hi van acudir, com a representants de cada nació: Arran, dels Pïsos Catalans; Ernai, d'Euskal Herria; de Galícia, Isca; Trinacria, de Sicília; l'Assamblea Nacional Sarda, de Sardenya; Plaid Ifanc, de Gal·les; i, de Bretanya, la Kenstroll Breizh.
Fonts d'Arran expliquen que es van decidir a participar-hi perquè a "Europa no hi ha una articulació política independentista ni anticapitalista; ni una plataforma que permeti compartir idees contextos i realitats amb altres organitzacions de les diferents nacions sense estat". Des de l'organització juvenil dels Països Catalans, també defensen la necessitat "reivindicar l'Europa dels pobles davant l'imperialisme americà trumpista".
Defensar la llengua, un objectiu comú
Un dels principals punts de consens entre totes les nacions participants del Cummatti Giuvintù va ser la defensa de la llengua pròpia. De fet, tots els moviments juvenils independentistes van exposar que, cada respectiu estat, està "intentant liquidar" les llengües natives de cada territori, així com que "es veuen oprimits per països que són membres de la UE o l'OTAN". Davant d'aquesta situació, es va arribar a un consens per "continuar treballant plegats" amb l'objectiu de promocionar i "millorar la salut" dels respectius idiomes.