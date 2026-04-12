Va ser una de les dimissionàries de l'última direcció de la federació d'ERC a Barcelona i ara ha decidit posar-se en primera línia. Rosa Suriñach (Barcelona, 1981) és la candidata de "Construïm Esquerra Barcelona" a la federació republicana a la capital catalana, encaixada com el sector més crític amb Oriol Junqueras i Elisenda Alamany. Ens rep al seu barri de tota la vida, tot just al costat del mercat de Sant Antoni, i deixar clar que la ciutat "té la necessitat" que ERC arribi a l'alcaldia. La seva fórmula per aconseguir-ho? Que la federació estigui fora de la dinàmica del grup municipal per poder marcar un discurs que sorgeixi de la militància.
És una de les persones que va dimitir de l'anterior direcció. Què va fallar llavors?
La militància va fer confiança en un projecte determinat, que era el de Dignitat Republicana, i gran part de les persones que estàvem dins vam acabar veient que era molt difícil que pogués tirar endavant. Per coherència i per responsabilitat amb la militància que ens va votar, vam decidir deixar-ho.
Per què decideix tornar-hi?
Doncs aquella experiència em porta a estar aquí. Perquè des de la presidència de l'assemblea, formant part de la federació, vaig entendre què és el partit a Barcelona. Perquè una cosa és veure'l des del grup municipal i l'altra és des de la federació. Sense aquest pas seria gairebé impossible que ara estigués al capdavant d'aquest projecte. I ara fem un projecte diferent perquè el context és diferent.
La crisi d'aquell novembre pot fer mal a la candidatura d'ara?
No hauria de ser així. Dimitir és un acte democràtic i, independentment del novembre, estem en un projecte nou que no beu ni viu del que va passar fa un any. Perquè també estàvem en un moment molt diferent. Es venia d'un congrés nacional intern que havia marcat moltes coses i de l'intent de portar a votació l'entrada al govern del PSC. Hi havia un entorn molt diferent del que tenim ara.
Però un militant podria entendre que, si no va sortir bé a la primera, no ho farà a la segona.
És que no es tracta que a la primera no surti i ara estem a la segona. Hi ha un projecte de fa un any en què hi ha unes persones que dimitim i ara estem en un moment diferent. El context és diferent i els projectes són diferents. Per tant, no és que a la primera no surti i tornem a presentar-nos ara.
El context dels últims processos de ciutat i nacionals del partit els ha situat al costat dels crítics. Estan d'acord amb aquesta denominació?
Nosaltres parlem de Barcelona. I, en conseqüència, la crítica interna no té una relació directa. Però sí que crec que la crítica, i aquesta és la part més positiva del que aportem amb aquesta candidatura, ha de ser per construir. Si la crítica és contra un discurs, no hi serem.
A les primàries a l'alcaldia no va haver-hi cap candidat alternatiu a Alamany. Vostè o algú proper a la seva candidatura van valorar presentar-s'hi?
Jo no represento ningú a l'espai de les primàries a l'alcaldia. Va haver-hi un procés en què només va presentar-se l'Elisenda i és la nostra candidata a les municipals. Era un debat que no formava part del que ara estem parlant. I també crec que hi havia un aval generalitzat entre la militància perquè l'Elisenda fos la candidata.
Parlant de Barcelona, ERC està marcant una línia molt pròpia, un discurs basat en la identitat de la ciutat. Comparteixen aquest discurs?
Sí, compartim part del discurs. Però nosaltres el que diem és que les línies de model de ciutat i d'estratègia política s'han de liderar primer des de la federació i després poden declinar en temes concrets des del grup municipal.
Un dels elements d'aquesta estratègia, el posicionament contra els establiments 24 hores, va ser polèmic. Va ser un error el vídeo del gran reemplaçament?
Evidentment, no seguiria mai cap tesi del gran reemplaçament. La qüestió és que aquest vídeo surt d'un anunci per dir 'quan sigui alcaldessa, la primera mesura que faré serà...'. Però el debat important és qui decideix aquestes mesures i és rellevant que la federació les pugui deliberar primerament. Si no hi ha la federació i només hi ha el grup municipal, queda tot molt pobre a nivell de força i de musculatura. Si la federació no hi és i tot es basa en el grup municipal, es perd la relació amb la ciutat.
I no ha estat bona la relació entre la federació i el grup municipal fins ara?
Jo soc regidora i no tinc res en contra del grup municipal, però com més lligat hi estàs, més difícil és tenir relació amb la federació. Jo no tinc cap problema amb la feina a l'Ajuntament i de fet hi estic tot el dia focalitzada, però el partit ha de poder estar fora de la dinàmica de l'Ajuntament. Perquè, si no, també caus en dinàmiques molt institucionals que ens fan ser més petits i ens fan perdre capacitat.
Personalment, li agradaria repetir a la llista de les municipals del 2027?
El que m'agrada és la crítica positiva i treballar per la societat. I això ho he fet durant tota la vida des de molts àmbits, no únicament com a regidora. Per tant, regidora o no regidora, crec que és més aviat una decisió col·lectiva. Personalment no ho tinc pensat.
Posem-nos en l'escenari que no guanyen la federació. Creuen que l'altra candidatura els tindria en compte a la llista de les municipals?
No és un tema que ens preocupi ni que estigui sobre la taula. Les llistes seran d'aquí a un any i seran unes eleccions. Només unes. Ens en venen moltes, no només les municipals. Però l'important és que el que pugui representar bé el partit sigui la federació. Per això portem una candidatura en què falten noms. Perquè hi ha persones de l'altra candidatura que seria fantàstic que s'hi poguessin integrar. La llista electoral és un altre procés perquè estàs buscant el vot de la ciutadania i no només el de la militància.
Tornant a Barcelona, les enquestes els deixen en una millor posició que el 2023. Veuen possibilitats d'arribar a l'alcaldia?
Hauríem d'arribar a l'alcaldia. Esquerra ha de poder governar, no perquè ho digui jo, sinó perquè hi ha una necessitat ciutadana que Esquerra ocupi determinats espais, entre ells l'Ajuntament. Perquè hi ha partits que, si no, estan agafant una part de l'electorat partidari de l'alliberament nacional i independència. I uns altres partits que estan agafant un electorat que necessita transformació progressista real. Creiem que els resultats poden anar bé i millor del que diuen les enquestes.
En el cas que no arribessin a l'alcaldia i la suma donés amb el PSC, seria partidària de governar amb Collboni com a alcalde?
Seria partidària de negociar un acord de govern que vagi en la línia d'objectius d'esquerres i amb ambició i horitzó d'independència, i després traslladar-lo a la militància. Pot ser que sigui un escenari, però llavors hi ha d'haver uns acords molt clars i transparents per explicar-los a la militància.
En aquest mandat ERC ha aconseguit coses des de l'oposició...
Serà una decisió a prendre quan tinguem els resultats. És cert que no necessàriament estar al govern sempre és bo o estar a l'oposició sempre és dolent. Ara bé, estar a govern et permet implementar les teves polítiques.
A escala nacional, el seu partit és protagonista amb el finançament o els pressupostos. Com veu la posició d'Oriol Junqueras en les negociacions amb el PSOE?
Esquerra està en una posició de poder marcar certs guanys per Catalunya. Aquest horitzó marcat és el correcte, el de marcar agenda per obtenir guanys. I hi ha aspectes que també és important que Barcelona remi.