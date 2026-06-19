Rufián troba complicitat d'Oltra per aprofitar l'«oportunitat historica» i frenar l'extrema dreta

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra han fet una crida a la unitat de les forces d'esquerres davant del pròxim cicle electoral a l'Estat per "plantar cara a l'avenç de l'extrema dreta". En un acte celebrat a València davant centenars de simpatitzants, Rufián ha apel·lat a deixar enrere les "mínimes i miserables diferències" entre formacions progressistes i ha defensat la necessitat d'articular candidatures compartides.
"I, si els partits d'esquerres no ens posem d'acord: fem primàries, votem i agrupem-nos al voltant del millor", ha plantejat Rufián. El dirigent republicà ha assenyalat que l'actual context polític representa una "oportunitat històrica" per construir alternatives unitàries i ha demanat a Oltra que lideri aquest procés al País Valencià.
Per la seva banda, Oltra ha reivindicat la necessitat de recuperar un discurs "emancipador" i ha advertit que l'esquerra està assumint massa sovint els marcs ideològics de la dreta. L'exvicepresidenta ha defensat una aliança que no només impliqui partits polítics, sinó també entitats socials, veïnals i ecologistes: "Si ho aconseguim, no hi haurà cap moc verd que pugui amb nosaltres", ha afirmat en referència a Vox. Oltra també ha apuntat que el procés d'articulació d'un espai ampli a l'esquerra del PSOE ja està "gairebé fet" a la ciutat de València i ha mostrat confiança que es pugui estendre a la resta del País Valencià.
"Democràcia o autoritarisme"
Rufián també ha advertit sobre l'avenç de l'extrema dreta i ha assegurat que l'esquerra no es pot permetre continuar fragmentada: "És negligent no unir-nos", ha afirmat, tot reclamant programes compartits centrats en qüestions com l'habitatge i la lluita contra la desigualtat. Tant Rufián com Oltra han coincidit que el pròxim cicle electoral decidirà entre "democràcia o autoritarisme" i han defensat la necessitat de construir majories progressistes capaces de competir electoralment amb la dreta.
ERC, per la seva banda, ja ha deixat clar que no està a favor d'aquesta unió que planteja Rufián, portaveu del partit al Congrés. Sumar encara no s'ha posicionat fermament i des de Podem es mostren oberts a aquesta opció, sempre i vingui de la mà d'unes primàries.
Durant l'acte, Rufián també ha aprofitat per carregar durament contra l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a qui ha responsabilitzat políticament de la gestió de la dana i ha demanat que la justícia esclareixi les responsabilitats derivades dels fets.