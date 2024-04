Sánchez, abans de la gira internacional: «Espanya està preparada per reconèixer l'estat palestí»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que "Espanya està preparada per reconèixer l'estat palestí" i ha apostat per la solució dels dos estats al Pròxim Orient. Sánchez obre aquest divendres una gira internacional per buscar aliats en aquest reconeixement. Durant la seva compareixença al Congrés també ha admès que cal "reforçar la capacitat de dissuasió" davant Rússia per "protegir el gran projecte de pau, democràcia i llibertat" que és Europa, però ha rebutjat els discursos dels qui parlen de "terceres guerres mundials", "fer d'Europa una economia de guerra" o defensar l'enviament de soldats al conflicte d'Ucraïna.

"Sempre és pensat que aquest tipus de retòrica és falsa i contraproduent, perquè infon una por inútil als ciutadans i dona per feta una escalada bèl·lica indesitjable i evitable", ha dit durant la seva compareixença al Congrés per parlar de l'últim Consell Europeu. Segons Sánchez, "la situació és delicada, però Europa ja s'ha enfrontat a situacions més tenses en el passat i va aconseguir esquivar el desastre". "Estic convençut que amb voluntat, proporcionalitat i bon fer ho farem de nou", ha dit.

Per tant, segons el president espanyol, ara l'objectiu no és "escalar el conflicte" ni convertir Europa en una "economia de guerra". "Europa no necessita transformar una part substancial del seu teixit productiu ni alterar la vida dels seus ciutadans per afrontar l'amenaça de Putin o satisfer les seves necessitats de seguretat". Per contra, segons Sánchez, es tracta d'aprofitar l'impuls de l'ajuda a Ucraïna per "modernitzar i reforçar les seves capacitats de defensa, una tasca que porta pendent des de fa massa temps".

En aquest sentit, ha recordat que l'Estat ha de "continuar incrementant la inversió" en defensa i millorar la coordinació amb els socis, alhora que seguirà apostant "per la diplomàcia i la pau". Sánchez ha abordat també la situació a Palestina abans d'iniciar una ronda de contactes internacionals per sumar aliats per al reconeixement de l'estat de Palestina. El president espanyol ha insistit en la fórmula dels dos estats i ha assegurat que Espanya "està preparada" per fer aquest reconeixement.

Pel que fa a l'economia, el president espanyol ha recordat que durant el seu mandat l'Estat ha assolit la xifra rècord de 21 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. "Des que governem Espanya és el quart país de la Unió Europea on més ha caigut la desigualtat de rendes", ha dit, i "tot mentre aconseguir sanejar els comptes públics". Segons Sánchez, "aquestes xifres no són fruit de l'atzar, sinó resultat de la política econòmica i social del govern i del conjunt de la societat econòmica", i en definitiva és un "èxit de país".