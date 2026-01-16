Sánchez aguanta malgrat l'acord de finançament amb ERC, segons el CIS

Pedro Sánchez aguanta, malgrat tot. Això és el que reflecteix l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), fet públic aquest divendres. Si avui es fessin eleccions, el PSOE seria el partit més votat i tindria una estimació de vot del 31,7%, pràcticament igual que en l'última enquesta del desembre. El PP, per la seva banda, també millora i arriba al 23% d'estimació de vot, mig punt més que fa un mes. Els socialistes tenen un avantatge de 8,7 punts respecte dels populars, malgrat la negociació pel finançament.
En tercer lloc, hi hauria Vox, que es manté en el 17,7% d'estimació de vot. Sumar i Podem obtindrien un 7,2% i un 3,5%, respectivament, i patirien un petit retrocés. El partit de l'agitador ultra Alvise Pérez, S'ha Acabat La Festa, obtindria un 1,8%. Pel que fa a les formacions catalanes, ERC obtindria un 2,6% d'estimació de vot, mig punt més respecte de les dades del desembre. Junts arribaria a l'1%, pràcticament igual que a l'última enquesta (0,8%).
El primer baròmetre de l'any es va fer entre el 5 i el 10 de gener, en plena negociació pel finançament i la reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras, que es va fer el 8 de gener, i l'anunci del nou model, el dia 9. També, amb el rerefons de la patacada socialista a les eleccions a Extremadura, del 21 de desembre, i l'impacte de l'atac il·legal de Donald Trump sobre Veneçuela, el 3 de gener.
Només el CIS situa el PSOE amb opcions de guanyar les eleccions, perquè a ningú se li escapa que Sánchez passa per un moment d'extrema fragilitat al Congrés mentre les caues judicials a l'entorn del PSOE van avançant. La setmana vinent obrirà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per parlar de l'enviament de tropes espanyoles a Ucraïna. Dilluns serà el torn d'Alberto Núñez Feijóo, i dimarts es veurà amb els socis de Sumar i amb ERC.