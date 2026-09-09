Sánchez continuarà comptant amb Zapatero per fer campanya malgrat la imputació

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista que continuarà comptant amb José Luis Rodríguez Zapatero per fer campanya electoral, malgrat l'ombra de la corrupció que persisteix sobre l'exlíder del PSOE. De fet, l'expresident de Plus Ultra va assegurar dilluns que un 1% del rescat de l'aerolínea va anar a la butxaca de Zapatero. Tanmateix, Sánchez defensa la presumpció d'innocència del seu precedessor, i també de la seva dona, Begoña Gómez, i del seu germà, David Sánchez, que ja ha estat condemnat per la justícia. Pel que fa a Ceuta, ha assenyalat que l'executiu espanyol "no té res a amagar" sobre l'origen del conflicte.
Va ser un error marxar de vacances en plena crisi? "He estat treballant tot aquest mes d'agost", ha indicat Sánchez, que tot i reivindicar el dret al descans també ha apuntat que ha treballat "sense descans" per abordar la situació a la ciutat autònoma. Sent que Marroc li està fent xantatge? "Hem tingut una política exterior coherent. Si li hem hagut de dir al president dels Estats Units que no arribaríem al 5% de la despesa de defensa, ho hem fet. Si hem hagut de parlar de genocidi a Gaza, ho hem fet amb tota claredat", ha ressaltat. "No tenim res a amagar", ha apuntat el president del govern espanyol. Els informes previs a l'arribada massiva de migrants eren "de situació" perquè hi havia un "pic".
"Però en cap cas es va preveure que arribessin més de 70.000 persones", ha recalcat el líder del PSOE, que ha argumentat que ja s'estava començant a treballar en enfortir la frontera davant la sentència sobre les devolucions en calent. "La dreta i l'extrema dreta fan servir Ceuta per desgastar la Moncloa", ha insistit Sánchez. Pel que fa a la visita del rei Felip VI a la ciutat autònoma, ha apuntat que està "més que justificada" i que és "més necessària que mai". "Les dates ja les comunicarem. Estem treballant en dates pròximes", ha ressaltat el president del govern espanyol. Pel que fa a la jutgessa que investiga la crisi a Ceuta, que va ser regidora del PP a Madrid, ha expressat "confiança".
"No tenim res a amagar. Nosaltres també estem investigant per saber què va passar al Marroc aquells dies. Davant la hipèrbole, el govern espanyol ha d'actuar sobre proves, amb responsabilitat i amb proporcionalitat", ha subratllat. Tem que algun ministre s'hagi d'asseure al banc dels acusats? "Ho hem analitzat tot", ha apuntat el dirigent socialista, que ha passat de puntetes per la reunió que han mantingut en les últimes hores la ministra de Defensa, Margarita Robles, amb Felip VI i la cúpula de l'exèrcit. Robles és l'única ministra que ha assenyalat el Marroc, i també l'única que no va aplaudir al Congrés quan la setmana passada es va fer públic que es desclassificarien tots els documents.
Preguntat sobre la llei de memòria democràtica, que reconeix el dret a vot de familiars d'exiliats, ha indicat que serveix per "reivindicar la millor de les Espanyes", en referència a la Segona República. "La norma està en vigor des del 2022, es va aplicar a les eleccions del 2023, i el vot exterior el va guanyar el PP", ha indicat. El Tribunal Suprem ha paralitzat el dret a vot als qui van poder començar a participar en els comicis gràcies a la llei de memòria democràtica. "No compartim la resolució del Suprem, i els hem demanat que ho resolguin abans dels comicis del 2027. I lamentem que el PP hagi canviat de posició", ha determinat el president del govern espanyol en el marc de l'entrevista.
El Suprem també està dilatant la llei d'amnistia, que sí que compta amb l'aval de la justícia europea i del Tribunal Constitucional (TC). "Hi ha una discrepància en la lectura de determinades lleis que s'estan aprovant al Congrés dels Diputats", ha apuntat Sánchez, que ha defensat "girar full" del 2017. El president del govern espanyol també està intentant girar full de la crisi oberta a Ceuta, que l'està tenallant en aquesta arrencada del curs. "Necessitem infraestructures d'acollida de més envergadura pels migrants que arribin", ha indicat el líder del PSOE. Per procedir a l'asil, per exemple, es necessita fer un "triatge", i això exigeix tenir la capacitat logística sobre el terreny per dur-ho a terme.