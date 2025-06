Sánchez és acomiadat de la cimera de l'OTAN amb un inesperat afalac: «No et rendeixis, t'estimem!»

Enmig del clima de tensió que viu Pedro Sánchez tant a escala espanyola com internacional, una divertida anècdota ha servit per acomiadar-lo de la cimera de l'OTAN. Quan el president marxava de la roda de premsa, una persona, de qui no s'ha revelat la identitat, ha cridat: "Pedro Sánchez no et rendeixis, t'estimem!"

Entre el “nos vemos en un ratín” de Pedro y el “Pedro Sánchez no te rindas, te queremos” maravilla de final de rueda de prensa ✨ pic.twitter.com/DbaXVRewN8 — Mr. Handsome (@pdrsnche) June 25, 2025

El comentari ha generat rialles entre els periodistes presents a la sala i també en Pedro Sánchez, que ha abandonat somrient la sala. Un posat contrari al que ha tingut durant el matí. L'OTAN ha segellat l'acord del 5% del PIB en defensa a què ell s'oposa i Trump ha qualificat Espanya com "un problema per l'OTAN".