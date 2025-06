Sánchez es queda pràcticament sol a la cimera de l'OTAN pel 5% del PIB en defensa

El president espanyol, Pedro Sánchez, afronta la cimera de l’OTAN com una de les poques veus que ha qüestionat la petició de Donald Trump als seus aliats d’elevar la despesa militar. La majoria estan a favor d’augmentar al 5% del PIB la inversió en defensa el 2035, però Sánchez pretén assolir els nous objectius de capacitat militar de l’aliança amb una despesa menor. El primer ministre de Bèlgica, Bart De Wever, ha qüestionat els plans del líder del PSOE: “Si ho pot fer amb un 2,1% és un geni i, per descomptat, la genialitat inspira”. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, s'ha mostrat convençut que els aliats arribaran a un acord malgrat les reticències d’Espanya.

"No estic preocupat", ha dit el dirigent neerlandès en la seva arribada aquest dimecres a la cimera de la Haia, després de ser preguntat si temia que l'Estat podria "fer descarrilar" la reunió. Amb el 5%, els europeus i els canadencs “igualaran la seva despesa en defensa amb els Estats Units”, ha explicat Rutte en la seva reunió bilateral amb Trump prèvia a la cimera. “Alguns em poden criticar, però això no hauria passat si [el líder republicà] no hagués estat escollit el 2016 i reelegit l’any passat”, ha afirmat Rutte replicant les crítiques pel seu servilisme cap al president dels Estats Units, a qui va enviar un missatge laudatori que ell mateix va acabar fent públic.

“L’OTAN serà més forta amb nosaltres”, ha reblat Trump, que no ha mencionat la polèmica per les reticències d’Espanya abans de la reunió. En canvi, diversos líders, especialment els del Bàltic i de l’est, sí que s’hi ha referit avisant que tots els aliats han de complir el pacte que es tanqui aquest dimecres a la Haia per afrontar “l’amenaça de Rússia”. “Els objectius han de ser vinculants per als 32 membres de l’aliança”, ha advertit el primer ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis. A part d’Espanya, altres països com Bèlgica i Luxemburg també estan a la cua en despesa en defensa i fins a aquest any no arribaran al 2% del PIB en defensa, l’objectiu pactat el 2014.

Si bé Rutte ha reconegut que l'augment de la despesa és una decisió política "difícil" que s'ha de fer en temes "d'escassetat", també ha subratllat que els països han de "trobar els diners" per fer front a l'amenaça russa i al context d'inseguretat actual, marcat també pel conflicte -teòricament tancat- entre Israel i l'Iran, amb participació nord-americana. "No hi ha alternativa", ha remarcat. Els líders dels 32 estats membre de l’OTAN es reuneixen aquest dimecres al matí a la Haia per segellar un nou compromís de despesa en defensa per al 2035: un 5% del PIB en defensa. L’objectiu està dividit en un 3,5% del PIB en despesa militar directa i un 1,5% en àrees com la seguretat o la indústria.