Sánchez es juga la legislatura al Congrés

Pedro Sánchez es juga bona part de la legislatura aquest dimecres al Congrés. No es tracta només de continuar a la Moncloa, decisió exclusiva del president i més encara quan no hi ha majories alternatives per promoure una moció de censura, sinó continuar-hi amb algun horitzó i contingut polític concret quan encara queden dos anys perquè s'esgoti. El president del govern espanyol compareix per anunciar un paquet de mesures per escenificar duresa contra la corrupció i, alhora, recosir les confiances amb els socis de la investidura per reactivar una majoria ara com ara inoperant. Després d'ordenar el partit aquest cap de setmana, ara toca esvair les ombres pels escàndols en forma de reformes concretes i cessions als aliats que el van revalidar al govern espanyol fa tot just dos anys.

Fonts de la Moncloa eviten donar gaires detalls de les propostes que farà el president, però sí que avancen que mostrarà "contundència contra la xacra de la corrupció" a través d'un "paquet important de mesures" que "recolliran l'esperit" dels plantejaments que li van traslladar els socis de la investidura durant la ronda de contactes que van mantenir un cop va esclatar l'escàndol de Santos Cerdán. Aleshores, grups com Sumar o ERC van exigir mesures dures, enfocades també a les empreses assenyalades per haver participat de la trama de corrupció, perquè no puguin continuar treballant amb l'administració pública. Després de les trobades que es van mantenir el juny a la Moncloa, l'executiu va obrir la porta a estudiar aquestes mesures.

En tot cas, no serà un dia senzill per al president espanyol. La seva vicepresidenta, Yolanda Díaz, serà l'encarregada d'intervenir al ple en nom de Sumar, gest simbòlic però políticament rellevant, que indica com el soci de coalició del PSOE no blanquejarà cap trama de corrupció, per molt que ara estigui emmarcada en persones concretes del partit. Les últimes reunions de la comissió de seguiment del pacte entre les dues formacions no han acabat d'anar bé pel que, segons Sumar, els socialistes no són conscients de la gravetat de la situació. Pels de Díaz, la compareixença d'aquest dimecres és una "prova de foc", en què més enllà de mesures contra la corrupció també confien que hi hagi propostes socials, com ara l'ampliació de permisos retribuïts, en el marc de l'acord d'investidura.

Els socis, a l'expectativa i amb exigència

En general, els socis estan a l'expectativa de veure què planteja Sánchez, però seran exigents. Des que va transcendir l'informe de l'UCO que assenyalava Cerdán pel presumpte cobrament de comissions per adjudicacions d'obra pública, ERC ha apujat el to contra el govern espanyol. "Sánchez ha de donar moltes explicacions", assenyalen fonts dels republicans. En la reunió que van mantenir, Gabriel Rufián va posar el focus en les empreses corruptores. La investigació judicial apunta a companyies com Acciona, Servinabar, Obras Públicas y Regadíos, Levantina Ingeniería y Construcción. El temor a les files del PSOE, però també entre els socis, és que apareguin noves gravacions que facin escalar el cas.

Des de Junts també estan pendents que el PSOE designi un nou interlocutor després de la caiguda de Cerdán, està a l'expectativa dels anuncis que faci Sánchez. El hàndicap dels independentistes catalans és que tenen acords rellevants en marxa que necessiten la complicitat de la Moncloa. Carpetes com el finançament singular, el traspàs de Rodalies, la delegació de les competències en immigració o l'oficialitat del català a Europa són més probables amb Sánchez al govern espanyol que no pas amb el PP, per molt que els conservadors ja s'obrin a pactes puntuals amb Junts "dins de la Constitució" i fixin només com a línia vermella possibles enteses amb EH Bildu.

El PP i Vox, envalentits

Mentre la majoria progressista es ressitua, el PP i Vox estan envalentits. La dreta i l'extrema dreta fa temps que pensen que la legislatura té els dies comptats, malgrat que el president del govern espanyol insisteixi que resistirà fins al 2027. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demanarà dimissions, al marge de les mesures que es plantegin, i vincularà el president amb els casos de corrupció que envolten el PSOE. Feijóo, enfortit després del congrés d'aquest cap de setmana, ja es veu a la Moncloa tot i el missatge erràtic sobre els pactes amb Vox i les amenaces de José María Aznar, que han donat munició a l'esquerra per denunciar la radicalització dels populars.

Sánchez resistirà... però amb quins suports?

Al comitè federal de dissabte, Sánchez va garantir que resistirà i que les eleccions seran el 2027. La pregunta, que el president ha d'aconseguir resoldre aquest dimecres, és si aquesta resistència anirà acompanyada d'algun tipus de contingut polític. Per això necessita reconfigurar la majoria de la investidura, que li reclama ambició i un gir social. Per ara, està descartat que se sotmeti a una qüestió de confiança i Feijóo no té prou força per guanyar una moció de censura. Però tampoc queda clar que la legislatura tingui sentit. Sánchez té el repte d'oferir un horitzó amb contingut per a la segona meitat de la legislatura.