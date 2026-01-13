Sánchez i Feijóo se citen per abordar polítiques de defensa en ple xoc pel finançament

La Moncloa ha situat en la normalitat institucional la trobada prevista per a dilluns vinent entre el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha posat l'encontre dins de la ronda de l'executiu amb les forces parlamentàries i ha bandejat repetidament aclarir si s’accediria a la petició del PP d’ampliar el llistat de temes a tractar en la trobada, prevista en principi per tractar de l'enviament de tropes a Ucraïna. "Aquest és el govern del diàleg" ha tornat a ser una frase repetida en la roda de premsa després del consell de ministres.
La trobada té com a objecte que el president espanyol informi el cap de l'oposició de l'estratègia de seguretat i defensa que segueix l'executiu, centrant-se en la possibilitat d'enviament de tropes a Ucraïna un cop s'hagi segellat un acord de pau. Des del PP reclamen que la reunió inclogui també el conjunt de la política exterior, amb les actuacions dutes a terme a Veneçuela, així com els possibles vincles amb el règim bolivarià, una de les obsessions del PP.
La reunió s'ha agendat en ple xoc pel nou model de finançament. Sobre aquest tema, just la vigília de la propera reunió del Consell de Política Econòmica i Financera, la ministra portaveu ha tret rellevància a l’oposició total del PP a l’acord entre el govern espanyol i Esquerra Republicana , assegurant que el principal partit de la dreta “no té cap model de finançament alternatiu per aquest país”. Saiz ha dit que el finançament no és un tema de xifres: “Diem finançament, però podríem anomenar-lo serveis socials, hospitals, carreteres, escoles… El PP no critica el model presentat sinó que simplement està en contra del funcionament dels serveis públics”.
A una pregunta sobre les possibles reunions entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras per tractar aquest tema, Elma Saiz s’ha limitat a dir que “aquest és el govern del diàleg, i sí que són habituals les trobades discretes amb les diverses forces polítiques, perquè es treballa permanentment per assolir acords que millorin la vida de la gent.
Precisament ahir, des de Barcelona, el líder del PP va tornar a carregar fort contra l'acord de Sánchez amb ERC, titllant Oriol Junqueras d'estar actuant com "el ministre d'Hisenda de tots els espanyols" i repetint les consignes dels conservadors contra una proposta que, suposadament, ataca la "igualtat" entre tots els ciutadans.
Sobre les discrepàncies amb Sumar en política d’habitatge, aquest dimarts, el ministre de la Presidència, Justícia i Relació amb les Corts, Félix Bolaños ha recordat que l’executiu és de coalició i que el mateix govern està en minoria, el que implica dialogar i acordar amb molts socis: “I tot i això guanyem el 90% de les votacions i hem aprovat 52 lleis, més que qualsevol comunitat autònoma”.