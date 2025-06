Santos Cerdán demana al Suprem posposar fins al juliol la seva declaració prevista per dimecres

L'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, ha demanat al Tribunal Suprem (TS) que suspengui la seva declaració voluntària, prevista per al pròxim dimecres, i el citi a comparèixer al juliol perquè al seu advocat, Benet Salellas, tingui temps d'estudiar i preparar tota la documentació de la causa. En un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, Salellas -exdiputat de la CUP i advocat de Jordi Cuixart durant el procés- recorda que qualsevol investigat té dret a "disposar de temps i facilitats adequades per a la preparació de la defensa". En el mateix escrit avança que si la seva petició fos denegada, Cerdán s'acollirà al seu dret a no declarar i tornarà a sol·licitar una nova declaració. El passat 12 de juny, el magistrat Leopoldo Puente va oferir Cerdán la possibilitat de declarar de forma voluntària davant del Suprem després de rebre l'informe de l'UCO que analitza les gravacions realitzades per Koldo García.