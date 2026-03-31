«Som un soci fiable»: la Moncloa respon a Washington i referma que la guerra de Trump és «il·legal»

El govern espanyol no està inquiet per les declaracions del secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, apuntant a una “revisió” de les relacions amb l’OTAN arran de l’actitud d’Espanya i altres països davant la guerra, i assegura que les relacions amb els Estats Units són “fluïdes”. Ho ha afirmat la ministra portaveu, Elma Saiz, després del consell de ministres. Sobre la relació amb Washington, Saiz ha explicat que hi ha en aquests moments cinc oficines comercials espanyoles als Estats Units i es preveu obrir-ne dues més. “Som un soci fiable”, ha dit.
La portaveu ha refermat la posició de l’executiu espanyol i ha condemnat els atacs contra els cascos blaus de Nacions Unides al Líban, que han causat la mort de quatre soldats, “agressions inqualificables a tota la comunitat internacional, que podrien ser crims de guerra”. Una declaració que torna a linear Madrid amb António Guterres, secretari general de l’ONU. Saiz ha reivindicat la posició espanyola contra la “guerra il·legal” i ha posat en valor el protagonisme internacional de Pedro Sánchez, que ha estat portada a The Wall Street Journal.
Saiz ha subratllat la gestió de l’executiu espanyol davant aquest conflicte, en què defensa la pau internacional a l’exterior i protegeix la seva gent a l’interior del país. La portaveu ha recordat que el govern va aprovar fa uns dies el “major escut social de la Unió Europea”, amb 5.000 milions d’euros destinats a pal·liar els efectes del conflicte internacional en la ciutadania.
La ministra ha expressat la “condemna” de la nova llei aprovada pel Parlament d’Israel que introdueix la pena de mort per als palestins que ataquin israelians a Cisjordània. Una posició que és també la de la Unió Europea, que ha qualificat de “preocupant i discriminatori".
Sobre els pressupostos, la portaveu ha repetit que l’executiu els ha de presentar i ho farà, però ha constatat el difícil context internacional que fa que els comptes hagin d’adequar-se a aquest context i avaluar les mesures engegades contra l’impacte de la guerra. “Complirem i presentarem uns pressupostos, però les mesures decidides s’han aprovat amb un pressupost prorrogat, el que no està sent un problema per a la ciutadania”, ha assenyalat la portaveu.
Una Setmana Santa "excepcional"
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha explicat les perspectives del sector turístic, amb una Setmana Santa que es preveu molt positiva. La despesa en el turisme internacional creixerà un 3% en els mesos de març i abril, en una conjuntura d’unes festes de Pasqua “excepcionals”. Segons Hereu, el model espanyol de turisme “resisteix bé”, recordant els 3.400 milions d’inversió dels fons europeus en la transformació del sector. Ha descartat un impacte similar al temps de la pandèmia, “que va suposar un zero de mobilitat”. La situació és diferent, altra cosa seria que la guerra s’allargués i impactés greument en l’economia.