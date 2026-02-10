Sumar, Comuns, IU i Més Madrid presentaran un projecte unitari el 21 de febrer per mantenir dempeus l'esquerra del PSOE

Sumar, Comuns, IU i Més Madrid faran pública la voluntat de tornar a presentar-se plegats i establir les bases per a una nova coalició per a les pròximes eleccions espanyoles en un acte que tindrà lloc el 21 de febrer que ve al Cercle de Belles Arts de Madrid, segons han indicat a Europa Press fonts coneixedores de la decisió. Els quatre partits, que formen part del govern de coalició, asseguren que han creat llaços de col·laboració els darrers mesos i han treballat de manera discreta per presentar ara a la ciutadania la intenció de rellançar l'espai a l'esquerra del PSOE.
Esperaran a fer-ho, però, un cop s'hagi produït la reunió entre Gabriel Rufián i el diputat de Más Madrid Emilio Delgado a l'assemblea madrilenya, crític amb la direcció del partit, per reflexionar precisament sobre el futur de l'esquerra. També hi ha aspectes pendents de concretar, com si la líder, Yolanda Díaz, repetirà com a candidata o els dirigents que prendran la paraula en l'esdeveniment.
A banda, subratllen que Sumar, Más Madrid, IU i Comuns coincideixen que el projecte per ocupar l'espai de l'esquerra alternativa, un projecte en què la coordinadora dels Comuns, Candela López, ha estat molt implicada, s'ha de basar en paràmetres d'horitzontalitat i de cooperació fraternal entre els diferents partits, blindant alhora l'autonomia de cada organització. Fonts de les quatre organitzacions han detallat que el dia 21 donaran el tret de sortida per construir una "aliança comuna, compartida i oberta" per a les pròximes eleccions espanyoles, mitjançant un espai que sigui "sòlid i fiable al llarg del temps". De fet, la seva idea és que transcendeixi el pla electoral i activar una mobilització social progressista.
"La nostra voluntat és enfortir l'aliança que ja hem desenvolupat aquests anys de govern. Aprendre dels errors i potenciar els encerts", apunten, alhora que asseguren que volen obrir aquest projecte al conjunt de forces polítiques i socials que estan "preocupades pel futur" del país. Això, l'endemà que Rufián hagi fet un pas més per la confecció d'una candidatura plurinacional, amb una sèrie d'actes amb Delgado i Oskar Matute, dirigent d'EH Bildu.