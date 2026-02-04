El director general de la Policia de la Generalitat, Josep Lluís Trapero, ha justificat que la Brigada Mòbil (Brimo) de Mossos d'Esquadra usés gas OC (gas pebre) en la concentració del 3 d'octubre de 2025 contra l'assalt a la Global Summud Flotilla perquè va haver-hi "violència generalitzada". En la Comissió d'Interior d'aquest dimecres en el Parlament també ha comparegut la consellera d'Interior, Núria Parlon, per a valorar les actuacions policials del 2, 3, 4, 5 i 15 d'octubre en les protestes per Palestina, i també les intervencions policials al juny a Montserrat per la visita del Rei i en les Festes de la Tardor de Sant Just Desvern (Barcelona) a l'octubre.
Sobre les manifestacions en la capital catalana, Trapero ha afirmat que van usar el gas després de la petició del cap de la Brimo i amb l'autorització del Centre de Coordinacions Policials (Cecor), davant "llançaments massius" d'objectes contra la línia policial per a sobrepassar-la. Quant a la manifestació del dia 3, ha afegit que els Mossos tenien constància de l'arribada de grups radicals i de posteriors accions violentes, per la qual cosa va ser necessari emprar aquest recurs, a més de la defensa (porra) en diverses ocasions per a dispersar a la massa.
Respecte a l'ús del gas, ha detallat que l'actuació va ser precedida per diversos avisos acústics advertint de la necessitat d'abandonar la zona, i davant la negativa dels manifestants, un efectiu de la Brimo va ruixar el gas pebre en un "angle elevat i a distància", creant un núvol de suspensió sobre la massa per a dispersar-la sense que impactés directament en les persones. A més, ha subratllat el nivell de violència que van trobar els Mossos, perquè es van llançar objectes en diversos punts del recorregut i la situació "va anar escalant", ja que després es van llançar artefactes casolans amb líquid àcid i alumini, que generen una explosió que poden provocar lesions greus, segons Trapero.
"Grant de primer ordre"
Després de la intervenció de Trapero, Parlon ha fet un balanç general del Departament i ha assegurat que el cos de Mossos d'Esquadra és un "garant de primer ordre" per a preservar els drets de la manifestació, reunió i de concentració. "Mossos és una policia modèlica", ha afirmat la consellera, que ha valorat a la Divisió de Mediació, que habitualment treballa amb entitats en defensa dels drets humans i garanteix que s'evitin situacions difícils de cara a garantir la seguretat del dret a manifestar-se, però també en cas de visites institucionals, com al juny a Montserrat.
Ha afegit que el cos autonòmic és "professional, democràtic" i totes les seves intervencions estan clarament mesures i supervisades per comandaments del cos, que a més també estan sotmesos a controls interns i externs. Finalment, Parlon ha criticat que se l'acusi d'"inhibició de les seves responsabilitats", ja que ha assegurat que en cap moment de la seva carrera política ho ha permès, si bé ha afegit que poden produir-se males praxis, però per a això existeixen mecanismes interns i externs judicials per a revertir-les.