Turull acusa Illa de «no voler molestar Sánchez» en el debat del finançament

Segueix la mala maror entre Junts i el Partit Socialista. El secretari general dels juntaires, Jordi Turull, ha apuntat directament contra Salvador Illa, en unes declaracions fetes des de l'Aplec del Caragol de Lleida: "Ha d'estar al peu del canó a Catalunya i no viatjar tant a la resta d'Espanya a intentar-se fer perdonar".

El secretari general de Junts ha dit que en debats com el del nou model del finançament el president de la Generalitat no vol "molestar a Pedro Sánchez o perjudicar el PSOE". Preguntat sobre l'última proposta del govern espanyol per a l'oficialitat del català a la Unió Europea, Turull ha dit que hi ha "molta especulació" i que "tothom sap quina feina ha de fer".

Després que el president Salvador Illa anés a l'Aragó divendres i es reunís amb el president de la comunitat, Jorge Azcón, Turull ha criticat que "no és el moment" d'anar "a fer-nos perdonar per les Espanyes".

Segons Turull, el president haurà d'aclarir "en quin cantó de la taula estarà" un cop comencin les negociacions sobre el finançament, "si en el de Catalunya o el del PSOE i l'Estat espanyol".

Turull ha dit que Illa "hauria d'abanderar" les reivindicacions per defensar Catalunya, denunciar "l'espoli fiscal i la manca d'inversions". "Ens agradaria que estigués més temps defensant els interessos de Catalunya que la posició del PSOE", ha conclòs.