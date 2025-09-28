Turull mostra «respecte i estima» cap a Andalusia: «El retret és cap a l'Estat, que ens està espoliant»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mostrat tot el seu "respecte i estima" cap a Andalusia i la seva Junta. En declaracions als mitjans aquest diumenge des d'Àlaba, al País Basc, Turull ha donat explicacions sobre les seves paraules de divendres, quan va dir en una entrevista a RTVE que "amb els diners dels catalans als andalusos els subvencionen el gimnàs i el gos de companyia".
El número dos de Junts ha matisat avui que el "retret" era cap a l'Estat: "Ens està espoliant". Turull ha reiterat que tenir un gos o un gat i anar al gimnàs no entra pas dins els paràmetres de la solidaritat. I ha defensat un sistema de finançament que posi fi a l'espoli fiscal que pateix Catalunya: "És cabdal per donar sortida al que mereix la ciutadania de Catalunya".
El dirigent nacionalista ha afegit que el país no pot donar servei al conjunt de la seva ciutadania. El representant de Junts ha remarcat que no té cap "retret" cap a Andalusia ni el seu govern autonòmic, sinó cap a l'Estat: "Tot el respecte i estima a tots els andalusos", ha emfatitzat.
L'exdirigent de CDC ha apuntat que Catalunya necessita més serveis per afrontar l'augment poblacional. I que, per aquest motiu, la millora del sistema de finançament és un tema "cabdal" per "donar sortida" al que mereix la ciutadania catalana.
Subvencions al gimnàs i animals de companyia
Turull va afirmar, divendres a RTVE, que hi ha "molta gent" de classe mitjana i treballadora que a Catalunya és "finançadora" de l'estat del benestar. I que no se li poden donar pas ajudes com ara la beca menjador o la llei de dependència. "I amb els diners dels catalans als andalusos els subvencionen el gimnàs i que puguin tenir un gos de companyia", va afegir. "La gent n'està farta", va concloure.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, ministra d'Hisenda i líder dels socialistes a Andalusia, María Jesús Montero, va criticar les paraules de Turull. La dirigent socialista va denunciar que Junts presentés Andalusia com una terra de subsidis per alimentar l'atac entre territoris. En aquest sentit, va defensar els serveis públics per poder avançar "amb igualtat".