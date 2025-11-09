Un líder municipal de Junts advoca per negociar els pressupostos de Pedro Sánchez

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va guanyar amb majoria absoluta les eleccions municipals de 2023 i és una de les principals veus del municipalisme de Junts. Masquef, provinent de CDC, ha concedit una entrevista a l'Ara on ha parlat de la seva ciutat, i de la política nacional i l'estatal marcant un perfil propi i demanant no alçar-se de la taula amb Pedro Sánchez i seure a la de Salvador Illa.
L'alcalde de Junts ha expressat que entén "perfectament el que defensa la direcció" amb l'adeu de Junts al PSOE i que avalar-ho "és lògic i coherent perquè hi ha incompliments flagrants". "Però votar en contra i defensar negociar fins al final, també", ha dit evitant revelar el sentit del seu vot a la consulta interna. En la mateixa direcció, Masquef ha assegurat que la decisió no és un "trencament", sinó que "és una mesura de pressió perquè el PSOE vegi que no anem de catxa". "És una postura intel·ligent, no pots ser cornut i pagar el beure", sentència, mentre també expressa que no entendria que Junts fes una moció de censura amb la dreta i ultradreta espanyolista per fer triar un altre president.
Negociar fins al final
Sobre el paper dels pressupostos i les seves hipotètiques negociacions, l'alcalde expressa que si hi ha la possibilitat de negociar i treure contrapartides pels ajuntaments "s'ha d'explorar", ja que "hi som per fer política útil". Així mateix, valora el pes de Junts al Congrés, el qual "fa que totes les decisions depenguin de Junts", i com a conseqüència s'ha "de fer valdre" de manera que si fos per Masquef es negociarien els pressupostos fins allà on es pogués. "Negociaria pressupostos fins allà on pogués, i tant", afirma.
En el mateix sentit de pressupostos, però a escala Catalunya, Masquef defensa el mateix: "Per què no? El que no m'agrada és que s'hagin de negociar amb Comuns", etziba, tot i reconèixer que "la política la fas o te la fan".
Nega discrepàncies amb la direcció
Les declaracions de Masquef han creat incomoditat a Junts perquè s'han llegit com una esmena a la posició de la direcció, que aquest cap de setmana s'explica amb parades i actes a tot el país. Masquef és un alcalde que, com els que van reunir-s'hi a Waterloo, demana un rumb diferent a Carles Puigdemont. Ell, però, ha negat aquest diumenge, un cop publicada l'entrevista, discrepàncies de fons i ha incidit en la idea que "difícilment" es pot acordar amb qui "incompleix sistemàticament des de 2006", en referència al PSOE. "Que ningú busqui divisions o enfrontaments on no n'hi ha", ha dit per evitar polèmiques.
En referència als pactes i a l'auge d'Aliança Catalana (AC), l'alcalde assegura que hi ha línies vermelles. Entre les quals són la manera d'entendre la immigració: mentre Masquef defensa que l'immigrant que delinqueix ha de ser deportat, també assenyala la diferència amb Vox i AC: "No posem a tothom en el mateix sac, com sí que fan ells", assegura l'alcalde juntaire.
Masquef detalla que la immigració "és necessària i positiva". "Volem gent que sumi i que no vingui a viure del cuento, però sense estigmatitzar. Ara bé, aquell que no compleixi amb les mínimes normes de convivència sobra. No pot ser que qui vingui sigui un agent disruptor", diu.
"Col·locar-hi algú de cap de l'oposició"
Pel que fa al lideratge de Carles Puigdemont i de Jordi Turull, l'alcalde de Figueres assegura que "tenen tota la confiança" donat el seu bagatge polític. Però, tot i això, no veu malament "col·locar-hi algú perquè fes de cap de l'oposició", encara que "l'ideal i escaient és que Puigdemont pogués tornar aquí". Albert Batet és el president del grup parlamentari, però el partit va decidir deixar vacant el càrrec institucional de cap de l'oposició.