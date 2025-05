Un relleu a Junts que va més enllà de les municipals

Poc després que David Saldoni anunciés dissabte passat que deixava la política institucional i el càrrec a Junts -n'era el responsable de política municipal-, a la direcció d'un gran partit català hi havia qui lamentava la decisió. "Hi perd Junts, i hi perd el país", diagnosticaven des d'unes sigles rivals. Saldoni era d'aquells dirigents indispensables en el funcionament d'unes sigles, primer com a adjunt a Jordi Turull a la secretaria general, i després com a responsable de la política local, una tasca que ja havia desenvolupat en el naixement del PDECat. Diputat -deixarà l'acta i el substituirà Ariadna Urroz- amic de la discreció, bon coneixedor de tots els equilibris, arrencarà una nova etapa al món privat.

L'escollit per agafar les seves funcions al partit és un altre vell conegut en totes les transformacions que ha viscut l'espai postconvergent en l'última dècada. Es tracta, com va avançar Europa Press, de Joan Ramon Casals, exalcalde de Molins de Rei, excap de gabinet de Quim Torra i encarregat, quan assumeixi el càrrec intern, de gestionar bona part de la precampanya de les municipals en connexió amb Turull i també Judith Toronjo, secretària d'organització. Casals, sempre ben connectat amb el secretari general -en la història fallida del PDECat mai va sintonitzar amb la direcció liderada per Marta Pascal-, rebrà un llistó alt per part de Saldoni, considerat un solucionador de problemes.

"Fer les llistes per a les municipals és un maldecap", remarca un bon coneixedor de l'elaboració de les candidatures. En ciutats grans, capitals de comarca i pobles amb entitat Junts no hi té problemes -la implantació territorial continua sent marca de la casa-, però sempre s'han d'acabar teixint acords amb plataformes independents que acaben computant a favor de la formació de Carles Puigdemont. Dirigents consultats assenyalen que, de cara al 2027, caldrà anar ràpid perquè hi ha un competidor en feus tradicionals de Junts que pot fer forat en l'elaboració de candidatures. Es tracta d'Aliança Catalana, que aspira a sumar ciutats com Manresa al botí aconseguit fa dos anys a Ripoll.

Casals i Toronjo tindran responsabilitats a l'hora d'ordenar el dia a dia, però bona part de la maquinària està -i estarà- en mans de Turull. El secretari general de Junts, ja sense el contrapoder que suposava Laura Borràs en l'anterior executiva -David Torrents, secretari d'organització entre el 2022 i el 2024, era de la corda de l'expresidenta del partit-, controla tots els ressorts. "Hi ha moments que sigui el responsable de totes les agrupacions locals", remarca un dirigent territorial amb ascendència. "Entra al detall", ressalten diverses fonts consultades. També en el procés de tria de candidat a Barcelona, per al qual hi ha diversos aspirants i noms com Artur Mas que sobrevolen l'escenari.

El paper del padró (i la immigració)

I, pel que fa al discurs, Turull està posant més que mai l'accent en la gestió del padró, elogiant mesures com les de l'Ajuntament de Martorell que estan judicialitzades, com va avançar Nació. En la convenció municipalista de la setmana passada, per exemple, va indicar que no es pot "premiar" una "il·legalitat" -una ocupació- amb l'empadronament. Consistoris com Figueres hi han posat la banya, i a Manresa el grup de Junts també està insistint en aquesta via. Que la immigració seria una de les grans carpetes electorals ja ho va preveure Saldoni fa més d'un any, quan va demanar informes específics sobre la qüestió a les portes de la campanya del 12-M del 2024.

En això, el partit de la Puigdemont també se la juga, especialment a l'hora de consolidar un gir ideològic després d'haver nascut com a partit de centreesquerra. Amb la maquinària municipal en mans de Casals, bon coneixedor de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) -com Saldoni, que la va presidir-, arrenca el compte enrere per la part més feixuga: tenir llistes a tants municipis com sigui possible, consolidar les aliances amb independents i no perdre pistonada davant de l'extrema dreta independentista. I, per elevació, aquets relleu també posa a prova la figura de Turull, secretari general sense contrapoders i a qui agrada intervenir de manera directa quan hi ha reptes per davant.