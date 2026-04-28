Un troleig dels socialistes bascos a Aitor Esteban obre una crisi entre PNB i PSOE

La intel·ligència artificial genera una crisi entre el PNB i el PSOE. El president dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban, ha anul·lat una reunió que tenia prevista per a aquest dimecres a la Moncloa després de "la falta de respecte" del PSE-EE. Concretament, els socialistes bascos han publicat una foto d'Esteban creada amb intel·ligència artificial i en la que se'l veu tirant-se a la piscina després que el líder basc assegurés que hi havia "base" per treballar un nou estatus. A les xarxes socials, el PNB ha subratllat que "no hi ha res que justifiqui aquesta falta de respecte indecent". "La reunió d'Aitor Esteban amb Moncloa de demà queda anul·lada", ha assegurat la formació jeltzale.
La polèmica ha saltat després que els socialistes bascos, socis de govern del PNB, hagin censurat l'optimisme que ha mostrat Esteban aquest dimarts sobre les converses al voltant del nou estatut. El PSE ha recordat que "coincideix" amb la decisió dels nacionalistes bascos de "seguir l'estela de Bildu, augmentar l'exigència de l'euskera a les oposicions i abandonar els consensos recents, de fa dos anys, treballats" amb els socialistes.
Aquestes declaracions han tingut lloc en un context delicat en les relacions entre PNB i PSE-EE. Està a punt d'expirar el termini de presentació d'esmenes per a les proposicions de reforma de la llei d'ocupació pública, que fixa l'ús del basc a les oposicions per a l'administració. Les negociacions entre tots dos partits semblen haver encallat i el PNB analitza la disposició a l'acord de Bildu.
Els socialistes bascos han replicat, a la xarxa social X, a les manifestacions d'Aitor Esteban amb la frase: "Vaja! Ara hi ha aigua a la piscina del nou Estatut", que acompanyen amb una foto, generada amb IA, del líder del PNB llançant-se a una piscina. "La defensa de l'autogovern, la defensa de l'euskera i la defensa dels interessos del conjunt de la societat basca mereixen rigor, dedicació i generositat", ha defensat el PSE, per assegurar que, "amb aquests ingredients, serà el primer treballar, però sense partidismes ni càlculs electorals".
L'assumpte ha recalat a Madrid, on se li ha preguntat a la portaveu del PNB al Congrés per aquest desacord, si bé Maribel Vaquero ha refusat donar detalls de la trobada anul·lada i amb qui seria. "Com que la reunió no es realitzarà, és igual amb qui era", ha conclòs. Des de les files socialistes parlen d'una cita amb el secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Antonio Hernando, que va formar part del gabinet del president Pedro Sánchez, i a la qual també hi acudiria Eneko Andueza, líder del PSE.
En tot cas, Vaquero sí que ha volgut deixar clar que aquesta decisió no té res a veure amb el decret d'habitatge que es debatrà i votarà aquest dijous -i davant del qual el PNB s'abstindrà-. "S'anul·la pel tracte que ens han donat i la crítica que ens han fet sense cap mena de justificació", ha remarcat, per afegir que "la crítica política és legítima" però no justifica el tracte que els socialistes han donat al partit i al seu president.