Uns 3.000 jutges i fiscals es manifesten contra el govern espanyol davant el Tribunal Suprem

El conjunt de les associacions de jutges i fiscals conservadores s'han manifestat aquest dissabte davant de la seu del Tribunal Suprem a Madrid per protestar contra les reformes impulsades pel govern espanyol per modificar l'accés a les dues carreres i per adaptar la Fiscalia perquè siguin els fiscals qui s'encarreguin de les investigacions penals. La Delegació del govern espanyol ha xifrat la concentració en 3.000 persones i l'executiu ha assegurat que les reivindicacions que hi han expressat estan "assegurades".

En la mobilització on no hi han assistit les associacions progressistes s'han sentit crits que reclamaven "independència judicial", així com alguns contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i contra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a l'avantsala de la vaga convocada per als dies 1, 2, i 3 de juliol per l'Associació Professional de la Magistratura (APM), l'Associació Independent (FJI), l'Associació de Fiscals (AF) i l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF). Els organitzadors han llegit un manifest en què han declarat que no s'ha tractat d'un acte contra el poder executiu ni contra el legislatiu, sinó que és un acte "a favor del poder judicial" i per "defensar el que és de tots".

Al manifest es destaca el paper de la independència judicial, "clau per parlar d'una democràcia real", cosa que consideren que està "sota amenaça" pel projecte de llei per modificar l'accés a les carreres judicial i fiscal i l'avantprojecte de reforma de l'estatut orgànic del Ministeri Fiscal (EOMF). Sobre el primer, han indicat que "no respon a cap demanda social" i que està sent tramitat per via d'urgència "sense cap motiu". A més, temen que la creació d'un centre de preparació d'opositors dependent del govern espanyol faciliti la intervenció de l'executiu en la selecció dels membres del poder judicial.

Pel que fa al segon avantprojecte, han criticat que aquest augmenti el poder del Fiscal General de l'Estat, que és nomenat pel govern espanyol "sense cap filtre previ", així com que elimini les garanties d'autonomia dels fiscals, "reduint les possibilitats d'oposar-se a les ordres dels seus caps". Amb tot, han denunciat que aquestes reformes tenen lloc en un ambient de "continu atac del poder judicial" amb declaracions polítiques que "deslegitimen" les resolucions judicials, cosa que, a parer seu, "mina la confiança dels ciutadans".

Els convocants han fet un ultimàtum a Sánchez i Bolaños i han assegurat que, si no s'aturen aquestes reformes, "no tindran més remei que acudir a la vaga". Les associacions de jutges i fiscals signants han materialitzat així l'advertiment que van llançar l'11 de juny passat, quan van fer una aturada de 10 minuts davant de les seus judicials de tot l'Estat per reclamar la retirada de les reformes anunciades.