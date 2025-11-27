Vox fa suar sang al PP per salvar el relleu de Carlos Mazón

El PP aspirava a una transició tranquil·la després de la dimissió de Carlos Mazón. És per això que Génova -no sense reticències- va escollir un perfil com el de Juanfran Pérez Llorca, continuista i amb l'aval del PP valencià. Però el relleu, com va passar amb Mazón, necessita l'aval de Vox, que no ho està posant fàcil per la pugna entre tots dos partits a l'Estat i amb les enquestes a favor. L'extrema dreta s'ha proposat fer suar sang al PP per aconseguir mantenir-se a la Generalitat valenciana i la incògnita plana sobre el ple d'investidura que arranca aquest dijous. A hores d'ara, Pérez Llorca no té els vots garantits.
Cal dir que l'escenari més probable és que Vox acabi investint Pérez Llorca com a nou president de la Generalitat valenciana. Però no ho vol fer a qualsevol preu. L'extrema dreta ha refusat arribar a qualsevol acord previ amb el PP i el seu vot serà revelat durant la intervenció al ple d'investidura. Realment, no és que hi hagi dubtes sobre el candidat o sobre el suport al PP, sinó que Vox intenta que Pérez Llorca assumeixi tot allò que pugui de la seva agenda, amb els principis de l'antiimmigració i el negacionisme climàtic com a grans banderes. El discurs del president s'escoltarà amb atenció a les files ultres.
Vox vol escoltar un discurs racista i negacionista
Després de prop de dues setmanes de negociacions, Vox ha constatat que pactar per escrit amb el PP "no serveix per a res" i que és "paper mullat" perquè els enganyen a la mínima que poden. Així doncs, escoltaran el discurs de Pérez Llorca i decidiran després. L'extrema dreta té una idea del que vol transmetre el candidat popular, però exigeix que ho expressi públicament. "Està compromès amb la reconstrucció de València, però està compromès perquè no torni a passar?", expressava aquest dilluns el portaveu de l'extrema dreta, José Antonio Fúster. Entre les propostes de Vox hi ha la construcció de dics i preses de contenció en territori valencià, però aquesta competència no està delegada a les autonomies i, en tot cas, ja la poden exercir d'acord amb el govern espanyol.
La voluntat de Vox res té a veure amb la dana i només persegueix que un candidat a la presidència del País Valencià situï públicament els temes que interessen a l'extrema dreta. Quins són? Una agenda racista i negacionista del canvi climàtic. La primera es resumeix en un moviment molt clar: la ultradreta va registrar, en plenes negociacions amb el PP, una proposta a les Corts valencianes perquè es prohibeixi el vel islàmic en l'espai públic i que es retirin les ajudes per vulnerabilitat a les dones que el portin. Els populars encara no s'han posicionat i serà un dels punts en què caldrà estar atent al discurs de Pérez Llorca.
En l'agenda climàtica, el PP sí que ha tingut un gest amb Vox. Els populars valencians han enviat una carta al Ministeri de Transició Ecològica per demanar al govern espanyol que s'allunyi del "dogmatisme climàtic" de Brussel·les. Vox ha condicionat el suport a Pérez Llorca a canvi que el candidat popular es comprometi a rebutjar el Pacte Verd europeu i les polítiques climàtiques de les institucions europees. Una maniobra incomprensible després de la tragèdia que va sacsejar el País Valencià. Vox ha vist amb bons ulls l'enviament d'aquesta carta, que apropa una mica més al vot positiu a la candidatura del PP.
Sense Feijóo i amb un Mazón cada cop més envoltat
Pérez Llorca no tindrà el suport presencial ni d'Alberto Núñez Feijóo ni de la direcció estatal del PP. El partit considera que la seva presidència obrirà una "nova etapa" al País Valencià, però sembla que Feijóo, que sí que ha assistit a altres investidures de presidents autonòmics, no es vol tacar les mans amb la foto del relleu de Mazón, pel que pugui passar. En tot cas, la direcció estatal assegura que coneix el discurs d'investidura que farà Pérez Llorca i que l'aproven, mentre que també defensen la plena interlocució amb els populars valencians mentre es negociava amb l'extrema dreta.
Qui sí que serà al ple és un Mazón cada cop més encerclat per la jutgessa de Catarroja. El president valencià en funcions ha aprofitat la que previsiblement ha de ser l'última reunió del seu Consell per llançar un "missatge d'esperança" per a la investidura i demanar a Vox que estigui "a l'altura de les circumstàncies". Mazón també ha desmentit que Vilaplana l'acompanyés fins a Palau amb cotxe després del dinar al Ventorro, un detall aportat per una font del PP i una de les moltes informacions publicades en els últims dies que encara deixen l'expresident valencià més envoltat.
Què s'ha conegut en les últimes hores? Doncs un dels detalls més importants és l'hora en què Vilaplana va abandonar el pàrquing després del dinar al Ventorro. Mazón i Vilaplana surten del restaurant al voltant de les 18.45 i la periodista va pagar l'aparcament a les 19.47 hores, tot just després dels 37 minuts crítics en què Mazón va estar desaparegut. El que hagi fet Vilaplana en aquella hora és irrellevant, però el gran dubte és què va fer Mazón. Perquè segons la seva versió, va deixar la periodista al pàrquing a les 19 hores, però fins a les 19.55 no arriba a Palau. Ell ha negat que passés per casa o que entrés al pàrquing. Seria, doncs, prop d'una hora per arribar a la seu de govern en un trajecte que, caminant, es fa en deu o quinze minuts. Aquest tram coincideix amb els 37 minuts crítics, de les 18.57 a les 19.34, en què Mazón està totalment desaparegut i no respon al telèfon mòbil.
Per altra banda, aquest dimecres la jutgessa de Catarroja ha obtingut una de les imatges més buscades: la del reservat del Ventorro. Per què són importants aquestes imatges? La jutgessa de Catarroja vol conèixer les mesures i els detalls del reservat per saber si Vilaplana podia no sentir les trucades que va rebre el president valencià per les limitacions físiques de l'espai. Cal recordar que la periodista va declarar que no arribava a escoltar què deia Mazón perquè, cada cop que li trucaven, ell se n'anava a un costat de la sala i no li transmetia res d'allò que parlava. Si la jutgessa constata que Vilaplana era inevitable que sentís alguna cosa, la podria tornar a citar i la periodista fins i tot podria posar-se en un embolic si ha comès fals testimoni.