Un funeral amb moltes pistes

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que és divendres. La dolenta? Que això no és El despertador, i que avui qui us saluda no és Ferran Casas, el director adjunt de Nació. Sabem que sou milers els qui us lleveu cada dia pensant en com us il·luminarà la jornada -diu la llegenda que els periodistes del diari treballen més pel Despertador que pel diari en si mateix-, però els divendres serà el torn de La setmanada. Una manera d'ordenar què ha passat els últims dies, digerir-ho, interpretar-ho i enfocar el que vindrà. L'estrena del nou butlletí -hereu de la celebrada Brúixola de l'enyorat Joan Serra- per tant, només pot tenir l'epicentre a la Ciutat del Vaticà.

Aquest dissabte s'hi celebra l'enterrament del papa Francesc, un esdeveniment que congregarà els principals líders mundials en un moment de turbulències comercials, militars i geopolítiques. Hi seran Donald Trump i Volodímir Zelenski, una fotografia que remetrà a l'esbroncada de fa només unes setmanes a la Casa Blanca. Hi seran dirigents d'estats que pateixen la incertesa derivada de la guerra aranzelària, i d'altres que potser no tenien cap simpatia per un pontífex heterodox. Possiblement menys revolucionari del que diuen alguns dels obituaris -té relliscades sonades sobre l'avortament i l'homosexualitat-, però molt més del que haurien volgut els seus enemics. Sobretot, els de les pròpies files.

En tot cas, el funeral servirà per escrutar les claus de l'Església que vindrà. El successor de Francesc serà un home de la cúria sortint? S'optarà per algú que representi un canvi moderat? Hi haurà pressions per moure la institució al compàs del gir a la dreta que es registra arreu del món? Els ritmes de l'Església, diuen els que en saben, són més lents que els temps accelerats que vivim. Només qui sap llegir els moviments i qui adequa la velocitat a l'estat de la carretera sap sobreviure durant més de dos mil anys. Del que passi a Roma n'estarà pendent Pep Martí, que aquests dies ens ha radiografiat al detall què està passant a l'Església catalana. No és cardenal, però li agradaria ser al conclave.

Ens ha agradat

I, mentre a Roma es preparen tots els detalls per acollir el comiat al pontífex, a Catalunya el Sant Jordi tornava a convertir-se en un esclat de llibres i roses. Una Diada de rècord, amb més facturació que mai i aquella sensació de mirar-se al mirall i agradar-se molt. Cap sorpresa entre els més venuts, ni entre les principals reivindicacions polítiques de la jornada: en vuit anys, s'ha passat de parlar del referèndum -el 2017 es van recollir 400.000 signatures per portar-les a Madrid- a intentar bastir un consens pel Pacte Nacional per la Llengua. Un downgrade innegable. Javier Cercas devia estar content: número u a les llistes de no-ficció, Salvador Illa a Palau i el sobiranisme desorientat.

No ens ha agradat

Carles Puigdemont acostuma a recordar amb orgull que la primera llei que es va aprovar amb ell com a president va ser la de canvi climàtic. Ja se sap, però, que el recorregut real de les normes arrenca, precisament, quan s'han d'aplicar. En el cas dels pressupostos de carboni, que es van presentar aquest dijous, s'ha anat tard. Com és habitual, per cert, en les administracions a l'hora de prendre decisions sobre crisi climàtica. Per anar bé, Catalunya hauria de reduir un 70% les emissions. Entomarà el Govern aquest repte? Serà compatible amb l'ampliació de l'aeroport del Prat, que continua desada en un calaix tot i el polze cap amunt del PSC? No trigarem a sortir de dubtes.

Què fem aquest cap de setmana

Una proposta per arrencar el divendres: l'exclusiva que publica aquest matí David Cobo sobre quant li va costar a Louis Vuitton llogar el Park Güell per la desfilada vinculada a la Copa de l'Amèrica. Al David, sempre intrèpid, també quan treballa, el podreu veure aquest vespre en un reportatge amb Paula Rovira passejant per la nova plaça de les Glòries, que s'inaugura demà. I, per descomptat, estigueu atents a tot el menú que tenim preparat pel cap de setmana, final de la Copa del Rei inclosa. En la prèvia que prepara Lluís Girona s'hi aporten les claus per entendre la resurrecció d'un Barça que es juga el primer títol de la temporada contra el Madrid. Bon cap de setmana!