El retorn de Puigdemont: ara sí?

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que és divendres. La dolenta? Que, de moment, ens hem de conformar amb fotografies a Instagram per imaginar-nos com seria acomiadar de debò Leo Messi al nou Spotify Camp Nou. El jugador argentí va tornar fugaçment aquesta setmana a Barcelona per trepitjar la gespa de l'estadi blaugrana en un episodi que ha aixecat controvèrsia, perquè al club no n'eren del tot conscients. D'un altre retorn efímer, el de Carles Puigdemont el 8 d'agost de l'any passat, se'n va parlar molt, pel que significava i pels riscos que va córrer. La posició de l'advocat general de la Unió Europea (UE) sobre l'amnistia pot fer que el viatge de tornada sigui definitiu.
La posició -sempre és bo recordar-ho- de l'advocat no és definitiva ni vinculant, sinó que caldrà estar atents a la sentència. De moment, això sí, la música sona bé: la llei d'amnista ha rebut un aval europeu -la Comissió va plantejar dubtes i va encendre més d'una alarma-, només se'n qüestionen elements menors i suposa una escletxa per combatre el relat de la malversació que fa el Tribunal Suprem a l'hora de denegar l'aplicació de la norma. Si amb el procés no es van posar en risc els interessos financers de la UE i continua sense fer-se nítid el relat -interessat per part de Manuel Marchena- de l'enriquiment amb el referèndum, el Suprem tindrà menys elements per sostenir que manté viva la persecució contra Puigdemont.
El líder de Junts porta vuit anys -es diu aviat- a l'exili, des d'on ha enterrat -va haver de seguir les cerimònies per streaming- la mare i el pare. Instal·lat a Waterloo, bona part de les decisions que ha pres l'independentisme des del 2017 han continuat passant per les seves mans. En els últims dos anys ha tingut temps de pactar amb Pedro Sánchez i de retirar-li el suport amb un cop de porta de conseqüències incertes al Congrés. Va entendre's amb el PSOE per tenir l'amnistia, i ha trencat l'acord, entre d'altres raons, perquè encara no se n'ha pogut beneficiar. La gran pregunta, en tot cas, no és tant si podrà tornar, sinó què voldrà fer quan torni. I si el país que troba en aterrar és el que li han explicat en els últims vuit anys.
Ens ha agradat
Molts de vosaltres, a les 12 del migdia, estareu especialment atents per poder comprar entrades pel segon concert de comiat d'Oques Grasses previst pel 9 d'octubre de l'any vinent a l'Estadi Olímpic. Més enllà de constatar -com piulava el sempre atent Àlex Tort- que els qui van pagar pel concert del 10 d'octubre, publicitat com l'últim en singular, ja no podran gaudir del privilegi pel qual van córrer a comprar les entrades, l'episodi serveix per elogiar un grup que ha sabut arribar a l'èxit sense perdre el nord. Potser els qui tenim una mica d'al·lèrgia a la trompeta-perquè-sí (un gènere que, durant el procés, va ser lamentablement hegemònic) no els sabem apreciar del tot, però s'ho mereixen.
No ens ha agradat
L'obra de teatre Esas Latinas, de la companyia Teatro Sin Papeles, continua portant cua. Aquesta setmana, el Govern va fer públic un informe que deia que el contingut catalanòfob de l'obra estava emmarcat en el dret a la llibertat d'expressió, i que per tant no suposava un delicte d'odi. El posicionament ha estat rebatut per la Fiscalia, que sí que hi veu aquest component, però sense arribar al nivell de gravetat exigit per incórrer en una responsabilitat penal. Fins aquí, la sorpresa és més aviat escassa. Ara bé: què hauria passat si en la representació els papers haguessin estat girats? Què s'hauria dit -el Govern, la Fiscalia, les televisions privades- si l'atac hagués estat contra el castellà? Algú estaria imputat.
Què fem aquest cap de setmana
Si us va agradar -esperem que sí- la primera entrega dels pòdcasts especials sobre el llegat de Jordi Pujol, aquest diumenge podreu veure i escoltar el segon episodi, centrat en Convergència i el pòsit dels governs que va comandar l'expresident durant 23 anys. L'estrella convidada és Felip Puig, que va acompanyar Pujol i Artur Mas com a conseller en carteres diverses i, al partit, va ser un secretari d'organització d'aquells que saben fer la seva feina. A banda, tenim el nostre Pep Martí enfeinat en múltiples àmbits: entrevistarà Tatxo Benet i Victòria Camps, i està preparant els millors temes pels 50 anys de la mort de Franco. Bon cap de setmana!