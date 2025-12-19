2025, un any feréstec

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres. La dolenta? Que Ter Stegen encara aconseguirà fer-se un lloc al Barça, encara que sigui com a titular a la Copa, amb tot el que això comporta. No guanyar-la, fonamentalment. Una de les poques alegries rotundes que ens ha deixat el 2025 ha estat la resurrecció blaugrana gràcies a l'aterratge de Hansi Flick i al pas endavant d'una lleva liderada per Lamine Yamal que, si el seu pare ho permet, garanteix alegries durant més d'una dècada. L'any que estem a punt de deixar enrere, futbol -disculpeu l'obsessió- al marge, ha estat plagat d'ombres, incertesa i desesperança. No hi ha hagut treva entre males notícies.
Què es podia esperar d'un any que arrencava amb una salutació nazi d'Elon Musk després de la presa de possessió de Donald Trump? Els Estats Units han estat focus de desestabilització global amb aranzels desorbitats i amenaces a tort i a dret, també a Europa, que hauria d'entendre com més aviat millor que el món sorgit de la Segona Guerra Mundial està mort i enterrat. El 2025 s'acaba amb l'ombra de la guerra sobrevolant Veneçuela -que tampoc és cap germaneta de la caritat-, amb Gaza refent-se precàriament de la matança comesa per Israel, i amb Ucraïna sotmesa encara als designis de Vladímir Putin. El diccionari de l'any que estem preparant té títol clar: 365 dies per oblidar.
També a l'Estat, amb la crispació instal·lada com a nova normalitat, i Pedro Sánchez aguantant sense tenir majoria al Congrés i amb la corrupció a la cuina del PSOE. Si no cau és perquè els aliats, entre l'espasa i la paret, no el volen deixar a la intempèrie perquè l'alternativa té cara de PP i de Vox. A Catalunya, la pax autonomista de Salvador Illa -atent a la pesta porcina- es veu amenaçada per les dificultats de la ciutadania per accedir a l'habitatge, font de desesperança malgrat la regulació -que arriba tard- del lloguer de temporada. La vida és més provisional que mai: potser per això es registren més mascotes que fills. El 2026 serà millor? Res ho fa pensar, però l'esperança és necessària.
Ens ha agradat
No apareix mai al recull de les millors sèries de l'any, però acumula una audiència fidel que acostuma a catapultar-la al lideratge dels continguts més consumits al 3Cat. Es tracta del Com si fos ahir, la telenovel·la de les tardes de TV3, que ja passa per la novena temporada. Per què apareix aquest divendres al butlletí? Perquè, en les últimes setmanes, una trama sobre assetjament que implica un advocat consolidat -el Salva-, parella d'una de les protagonistes -la Marta-, i una alumna del màster on ell treballa de professor -l'Aina- que acaba sent víctima d'un abús de poder de calaix. La trama, amb delicadesa i contundència, acaba fent un retrat precís dels comportaments masclistes.
No ens ha agradat
Els més aficionats als esports recordareu Juan Carlos Ferrero. Un tenista valencià de dreta poderosa, disciplina marcial i rostre impenetrable, guanyador de Roland Garros el 2003 i número 1 de l'ATP durant uns mesos. Fa uns anys, ja com a entrenador, va conèixer l'existència de Carlos Alcaraz, un jove talent murcià, i va decidir-se a portar-lo al cim. Ho ha aconseguit: no només ocupa el primer lloc del rànquing mundial, sinó que ha guanyat sis Grand Slams amb només 22 anys. Aquesta setmana, tots dos han comunicat que separen els seus camins. Ferrero no ha amagat que li hauria agradat continuar. En esports individuals, les companyies més properes fan la diferència. Alcaraz el trobarà a faltar.
Què fem el cap de setmana
Aquesta és l'última Setmanada de l'any: ens aturarem durant les Festes per fer família, gaudir dels àpats i estripar el paper dels regals. Això no vol dir que Nació deixi de funcionar, per descomptat: tenim tota la redacció preparant peces per fer balanç de l'any i per enfocar el 2026. Publicarem dotze temes sobre què hem après al llarg de l'any que deixarem enrere, el nostre Pep Martí ja té preparat l'abecedari del 2025 i Lluís Girona madura des de fa dies tots els arguments necessaris per combatre el vostre cunyat d'Aliança Catalana durant les sobretaules de Nadal. I, amb Ferran Casas i Neus Climent, us hem preparat un wrapped informatiu en format pòdcast. Bones Festes!