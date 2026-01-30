Rituals d'aparellament

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres. La dolenta? El mal cos que queda després de passar-se la nit del dimecres animant un equip de Mourinho per tal que el Madrid quedés fora del top-8 de la Champions. La vida és plena de contradiccions, com la política, perquè sempre arriba un punt que els principis -o les grans proclames- acaben topant amb la realitat i amb els interessos. S'està veient aquests dies al Congrés dels Diputats, on s'hi comença a fer evident l'existència d'un ritual d'aparellament entre el PSOE i Junts només tres mesos després d'una ruptura sonada. Un trencament que, potser, acaba sent més un punt d'inflexió per a la legislatura.
Perquè no és casual que a principis de desembre Pedro Sánchez concedís dues entrevistes a mitjans catalans per admetre els incompliments -no falta qui situa José Luis Rodríguez Zapatero com a home clau per aquest moviment, amb coneixement de Carles Puigdemont-, com tampoc ho és que s'hagi continuat parlant sobre un dèficit fiscal que el Ministeri d'Hisenda recalcula a la baixa. Us ho vam explicar en exclusiva a Nació. Que la regularització massiva de migrants vagi acompanyada de la mà estesa de Podem per aprovar la delegació de competències en immigració per a la Generalitat, tombada fa uns mesos, tampoc és casualitat. Hi ha una coreografia en marxa per quadrar el cercle.
Costa pensar, això sí, que Sánchez tingui pressupostos, perquè una cosa és anar negociant qüestions sectorials -i ja pactades en el seu dia- que una entesa políticament tan rellevant com uns comptes nous. Junts sempre podrà dir que plantar-se té beneficis, però el cert és que la maquinària del diàleg fora del radar s'ha aturat més aviat poc. Que ho preguntin a Josep Sánchez Llibre, un dels veritables marmessors de la legislatura, que aquesta setmana s'ha tornat a veure amb Puigdemont. Potser la legislatura té més vida de la que es podia preveure amb la debilitat evident de Sánchez. Les pensions, el proper escull. Si se salva, voldrà dir que el ritual d'aparellament està tenint prou èxit.
Ens ha agradat
Els periodistes tenen -tenim- dos defectes: l'endogàmia i el corporativisme. Les xarxes socials només han contribuït a agreujar-los. Per això és bo veure com, de tant en tant, algú s'expressa amb la sinceritat i coneixement sobre la professió. És el cas de Vicente Jiménez, que en els últims anys ha ocupat càrrecs de molta responsabilitat a Prisa, des de la direcció de la Cadena SER fins a la direcció del diari As, o la direcció adjunta d'El País. Amb un to descregut però sense cinisme, Jiménez deixa anar una frase en aquesta entrevista a la revista JotDown que retrata bé una manera determinada de fer periodisme a l'Estat: "Està ple de canalles i de corruptes". Un títol rodó, una veritat incontestable.
No ens ha agradat
El desastre de Rodalies va marcar l'inici de la setmana, amb una represa caòtica del servei. Ningú ho ha explicat millor que el jove amb el gorro del Pont Aeri, heroi nacional durant unes hores. El ple del Parlament, marcat pel mal funcionament dels trens, va ser decebedor perquè ningú es va sortir del guió: el Govern està lligat de mans i peus perquè no pot anar cap a un xoc frontal amb el PSOE ni pot menystenir els socis, i l'oposició poca cosa més pot fer que demanar una dimissió, la de Sílvia Paneque, que no es produirà. La gestió de l'executiu no ha estat bona, perquè la informació a la ciutadania ha estat erràtica i s'ha vist desautoritzat pels fets, però els problemes van més enllà de la consellera.
Què fem el cap de setmana
Ara que s'acosten els Oscars, les visites al cinema han de ser degudament seleccionades. Aquest divendres, per exemple, s'estrena Marty Supreme, del director Josh Safdie, protagonitzada per Timothée Chalamet. L'actor, possiblement el millor de la seva generació, és un dels favorits per endur-se l'estatueta a la cerimònia del 15 de març. A banda d'això, si trobeu espai per anar-nos llegint, el menú valdrà la pena: continuarem posant la banya en la crisi de Rodalies, radiografiarem les estratègies d'Aliança Catalana i de Vox, aportarem detalls sobre el retorn de Carles Puigdemont i també entrevistarem Marta Salicrú, comissionada pel català de l'Ajuntament de Barcelona. Bon cap de setmana!