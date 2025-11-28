Quantes setmanes negres més pot aguantar Sánchez?

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres. La dolenta? Que Anatomía de un farsante -en qualsevol de les variants pronunciades per Alberto Núñez Feijóo- encara no està disponible en cap plataforma. En cas que hi fos, a José Luis Ábalos i a Koldo García els costaria veure-la, des de la presó . El jutge els va privar ahir de llibertat després d'una declaració al Tribunal Suprem a la qual els dos encausats ja hi van acudir amb una motxilla preparada, per si un cas. En el cas de Koldo, fins i tot va obrir la seva habitació d'hotel a OK Diario per explicar com afrontava el tràmit i per enumerar què havia posat a la maleta. El vídeo del moment no té pèrdua.
L'empresonament de l'exiministre i de l'assessor culminen una altra setmana negra per a Pedro Sánchez, que aquest dijous també va veure com el Congrés dels Diputats tombava els objectius de dèficit i dificultava -encara més- els pressupostos de l'Estat per l'any vinent. No tant per la imatge -que es donava per descomptada-, sinó perquè les últimes hores en llibertat d'Ábalos indiquen que la Moncloa pot veure's afectada per turbulències. L'exnúmero tres del PSOE, dimecres, va confirmar la reunió del 2018 entre Sánchez i Arnaldo Otegi -ETA fa catorze anys que no existeix, però la dreta sempre veu fantasmes-, i va tocar el voraviu a Yolanda Díaz. Ábalos pot ser un mal enemic.
En aquest context, el president del govern espanyol pot continuar governant? Una majoria més dèbil, amb un secretari d'organització a la presó, el seu successor en llibertat després de passar per Soto del Real, i l'amenaça persistent que la causa de les mascaretes -amb personatges com Víctor de Aldama involucrats- es converteixi en una arma de destrucció massiva. Perquè si Koldo ja ha fet saber que té gravacions per donar i per vendre -com si fos un Villarejo navarrès- i Ábalos ha donat més d'una pista del material del qual disposa al mòbil, Sánchez s'arrisca a desgastar-se encara més. El PNB ja li ha fet arribar el consell d'anar-se preparant per anar a eleccions. Els haurà de fer cas?
Ens ha agradat
Avui és més fàcil que mai omplir aquest paràgraf. El Premi Ramon Barnils a la sèrie de reportatges publicats a Nació sobre la gènesi d'Aliança Catalana -els podeu recuperar tots aquí- ens fa feliços, perquè reconeix la manera de fer i la manera de ser del diari, i dels seus periodistes. En Joan Serra Carné i en Martí Oliver fa uns mesos que treballen a la SER Catalunya, però aquí els continuem recordant per múltiples raons. En direm només dues: perquè són excel·lents professionals, i perquè són encara millors persones. I, sobre en Pere Fontanals, de qui esperem gaudir durant molts anys a Nació Manresa, l'elogi és senzill: un periodista incansable que viu per treure notícies. Enhorabona!
No ens ha agradat
Ho apuntàvem al primer paràgraf, però és impossible no aprofundir-hi. L'error de Feijóo a l'hora de pronunciar les paraules -apuntades en un paper- Anatomía de un farsante al final de la sessió de control a Pedro Sánchez signifiquen molt més que un simple entrebancada verbal. És una escena que, en cas que no arribi a ser president del govern espanyol i el PP s'arrengleri al voltant d'Isabel Díaz Ayuso, servirà per retratar el personatge. L'expresident gallec, que va aterrar a Madrid com a salvador de les sigles després de l'etapa funesta de Pablo Casado, no aconsegueix enlairar-se i destil·la la sensació que no és ell qui condueix el cotxe: Ayuso i Vox tenen les mans al volant.
Què fem el cap de setmana
No patiu, que aquest cap de setmana també hi ha ració de pòdcast especial sobre el llegat de Jordi Pujol. A qui, per cert, l'Audiència Nacional -en un posicionament qüestionable, com a mínim- ha decidit jutjar en igualtat de condicions amb la resta dels acusats, sense fer cas als metges. En la quarta entrega, com sempre amb Yael Brusca i Ferran Casas, posem el focus en la construcció de l'ideari nacionalista per part de l'expresident de la Generalitat. Com a convidats hi tenim Mariona Lladonosa, que ha estudiat acadèmicament el pujolisme, i David Madí, el constructor -i principal protector- de la figura d'Artur Mas quan es va abordar el relleu de Pujol. Bon cap de setmana!