Absolen un home acusat d'haver matat a ganivetades el seu veí a Barcelona

Un jurat popular ha absolt un home acusat de matar a ganivetades el seu veí, el 16 de novembre de 2019 a Barcelona. La fiscalia demanava 17 anys de presó pel veí de la víctima, que va aparèixer morta al seu domicili amb 10 ganivetades, per un delicte d'assassinat amb traïdoria. El jurat popular, però, ha considerat l'acusat no culpable per unanimitat pe falta de proves suficients ni concloents que vinculin l'acusat amb l'autoria del crim. El magistrat ha afirmat que la coartada confirmada de l'acusat i la demostrada falsedat dels seus suposats problemes econòmics, així com l'absència de transferència d'ADN a l'escena del crim "impedeixen destruir la presumpció d'innocència" de l'acusat.