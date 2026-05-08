08 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Absolen un home acusat d'haver matat a ganivetades el seu veí a Barcelona

  • Panoràmica de la ciutat de Barcelona des del mirador del Park Güell -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de maig de 2026 a les 12:11

Un jurat popular ha absolt un home acusat de matar a ganivetades el seu veí, el 16 de novembre de 2019 a Barcelona. La fiscalia demanava 17 anys de presó pel veí de la víctima, que va aparèixer morta al seu domicili amb 10 ganivetades, per un delicte d'assassinat amb traïdoria. El jurat popular, però, ha considerat l'acusat no culpable per unanimitat pe falta de proves suficients ni concloents que vinculin l'acusat amb l'autoria del crim. El magistrat ha afirmat que la coartada confirmada de l'acusat i la demostrada falsedat dels seus suposats problemes econòmics, així com l'absència de transferència d'ADN a l'escena del crim "impedeixen destruir la presumpció d'innocència" de l'acusat.

Et pot interessar