Activen l'alerta de mercaderies perilloses per un camió que ha vessat líquid corrosiu al Garraf

L'autopista C-32 ha quedat tallada aquest dijous a partir de les 13.48 h en els dos sentits de la marxa a l'altura del quilòmetre 26,2, a Sant Pere de Ribes (Garraf), per un accident. Un camió ha quedat bolcat en sentit Barcelona i la seva càrrega ha caigut en sentit Tarragona. El Servei Català de Trànsit ha desviat la circulació per les calçades laterals. Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat vuit dotacions. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Transcat perquè el camió ha vessat uns 7.000 litres de líquid corrosiu bàsic orgànic (ONU 3267) a la calçada i el medi natural.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ha rebut un avís del telèfon d'emergències 112 a les 13.48 h del camió bolcat que transportava matèries perilloses a l'autopista C-32. Els serveis d'emergències s'han traslladat al lloc dels fets de seguida i han començat les tasques de valoració dels danys i afectacions a persones i al medi ambient. S'ha tallat la via en ambdós sentits, i el gestor de l'autopista AUCAT ha posat el seu pla d'autoprotecció (PAM) en fase d'emergència.
Entre les unitats de Bombers que s'han desplaçat a l'indret hi ha efectius del Grup de Riscos Tecnològics i un furgó de risc químic. Cap a les 15.00 h, els Bombers havien contingut el vessament de productes químics, que es calcula en uns 7.000 litres, i també la de carburant. Els líquids s'han escampat pels carrils centrals de la C-32 i una via secundària que passa per sota de la via ràpida i els Bombers han comptat amb la col·laboració dels efectius de manteniment d'autopistes. Les dues persones que viatjaven al camió bolcat han pogut sortir de la cabina pels seus propis mitjans.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat cap a les 16.15 h que la C-32 continuava tallada en ambdós sentits de la circulació a causa de l'accident al punt quilomètric 26,2. A conseqüència del sinistre, la càrrega ha quedat vessada també en sentit Tarragona i ha afectat la BV-2113, via que transcorre per sota del punt de l'accident. El trànsit s'ha desviat en tots dos sentits per les sortides nord i sud de l'enllaç 26 (Sitges Oest). Cap a la mateixa hora, l'SCT ha informat que la BV-2113 ja s'havia reobert a la circulació, mentre continuaven les tasques per restablir la normalitat a la C-32.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dues unitats i el conductor del vehicle pesant ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Residència Sant Camil. El CECAT ha informat dels fets a l'Agència Catalana de l’Aigua i el tècnic de residus de la Generalitat per tal de fer un seguiment, avaluació i control de l'abocament.