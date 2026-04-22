Adif restablirà la circulació de trens de mercaderies pel túnel de Rubí la setmana que ve

Adif preveu restablir la circulació de trens de mercaderies al túnel de Rubí la setmana que ve. A partir de la nit del 28 d’abril, els combois tornaran a circular per aquest punt estratègic per al transport de béns per ferrocarril cap a França. D’aquesta manera, es dona per finalitzada la primera part de l’actuació de reforç, estabilització i millora de la infraestructura del túnel que s’han allargat set setmanes.
La circulació es farà amb via única entre Castellbisbal i Rubí-Can Vallhonrat durant 12 hores al dia, de dimecres a diumenge i durant 21 hores els dilluns i dimarts. Aquesta planificació estarà vigent almenys un mes fins a completar les obres i que es pugui restablir la circulació en doble via.
Les alternatives que va plantejar Adif, en coordinació amb el Govern, passaven perquè les mercaderies entressin al port de Barcelona pel sud a través de Lleida -un recorregut que implicava fer 7 hores de viatge- o bé arribar fins a la terminal de la Llagosta i completar el trajecte en camió. Els trens de mercaderies més afectats han sigut els que venien del nord, de Portbou, tant d’ample ibèric com d’ample estàndard.
La decisió ja ha estat comunicada a la Generalitat, l'administració titular del servei de Rodalies, a les operadores de mercaderies i a altres institucions. Adif ha detallat en un comunicat que aquestes previsions de circulació “atenen a la necessitat de prioritzar la reobertura de la circulació per als serveis de mercaderies, donada la seva importància pel desenvolupament econòmic del territori”.
Després del pas de la borrasca Harry a finals de gener, es van començar operacions de reforç interior de l'estructura del túnel de Rubí consistents en la implementació de peces metàl·liques -encavallades-, que es fabriquen a mida de cada secció del túnel, i s'ancoren a la base de la solera per servir com a armadura per a l'estructura resistent de l'anell de formigó. Les actuacions s’han centrat en 123 metres dels 900 que té.
Inicialment, les obres es van compatibilitzar amb la circulació de trens de mercaderies i de serveis de la línia R8 però implicava “rendiments de feina menors als desitjables i l’ampliació dels terminis d’execució”. A començament de març es van detectar indicadors que s’havien d’abordar “de forma immediata” en un tram de 60 del túnel, que van obligar a interrompre totalment la circulació.
Les obres d’estabilització restants -fins arribar als 123 metres inclosos en els treballs d’emergència- es podran compatibilitzar amb la circulació de trens de mercaderies en diferents finestres. Adif manté al túnel una monitorització permanent amb el desplegament de més de 30 sensors. Un cop concloses, es continuarà amb el reforçament de la totalitat dels 900 metres, mitjançant treballs ordinaris que es troben en fase d’adjudicació.