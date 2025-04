Aquestes són les carreteres catalanes amb més retencions i accidents

Les dades del Servei Català de Trànsit, publicades per l'ACN, revelen que l'AP-7 va ser la carretera amb més retencions del 2024, amb gairebé 8.000 hores d'espera al volant. Així, si un vehicle hagués patit totes les cues registrades al conjunt de l'autopista entre la Jonquera (Alt Empordà) i Ulldecona (Montsià), s'hauria estat una mitjana de 10 hores i 45 minuts cada dia enmig de retencions a cadascun dels dos sentits de la marxa.

Per altra banda, les dades desglossen les carreteres amb més retencions segons cada sentit. L'AP-7 en sentit sud és la via amb més cues del 2024, amb un total de 4.306 hores totals. Per darrere completen el podi la B-10 en sentit nord (4.202 hores de retencions) i la B-20 en sentit sud (3.735 hores). Altres vies en les primeres posicions del rànquing són la C-58, la C-32, l'A-2, la C-17 i la C-33.

Pel que fa a la sinistralitat, també ha crescut a l'AP-7; el 2023 es van registrar 676 accidents amb víctimes, cosa que es va superar en un 3,4% el 2024. De fet, les 699 que declara Trànsit són un 39% més que el 2019, l'últim any abans de la Covid i abans de la fi dels peatges.

L'AP-7 és la via amb més incidents, tal com ha passat cada any després de la pandèmia, però si bé la sinistralitat el 2024 va tornar a nivells del 2019 en conjunt, la diferència amb altres vies que pugen més lleugerament o fins i tot baixen s'ha eixamplat.

L'any passat, l'A-2 va ser la segona en nombre d'accidents amb víctimes (456), per davant de la C-32 (385) i la C-58 (303). Com és habitual, els mesos estivals de juliol i agost van ser els de més accidentalitat a l'AP-7.