Aquestes són les empreses amb més reclamacions davant l'Agència Catalana de Consum

Un 47% de les reclamacions presentades davant l'Agència Catalana de Consum van ser per comptes o contractacions fetes per Internet, segons el balanç d'actuacions de l'organisme. Pel que fa a la resta de canals de compra, el 37% de les reclamacions van ser per compres o contractacions presencials i prop d’un 14% per transaccions formalitzades per via telefònica.

En total, durant l'any passat, es van cursar un total de 23.057 reclamacions, un 3% menys que l'any anterior. Del total de reclamacions, més de la meitat corresponen a serveis bàsics, com subministraments a la llar (+19%), especialment del servei d'electricitat; serveis financers (prop del 13%), transports (gairebé 11%) i telefonia i Internet (més del 10%).

Les empreses amb més reclamacions

Pel que fa a les empreses, les que van acumular més reclamacions van ser les energètiques, entitats financeres, empreses de telefonia i línies aèries:

Endesa : 1.066 reclamacions.

: 1.066 reclamacions. BBVA : 482 reclamacions.

: 482 reclamacions. Orange : 448 reclamacions.

: 448 reclamacions. Vueling : 419 reclamacions.

: 419 reclamacions. Edistribución : 336 reclamacions.

: 336 reclamacions. CaixaBank : 313 reclamacions.

: 313 reclamacions. Naturgy : 284 reclamacions.

: 284 reclamacions. Vodafone : 283 reclamacions.

: 283 reclamacions. Energia XXI : 247 reclamacions.

: 247 reclamacions. Banc Sabadell: 211 reclamacions.

La resolució dels casos

De les reclamacions rebudes, l'Agència Catalana de Consum va gestionar la resolució de 14.506 (64% del total) i el percentatge de resolució es va situar en el 51,4% (7.456 casos resolts davant dels 8.772 resolts l'any anterior). La majoria de casos resolts van ser per acord de mediació entre empresa i consumidor (44%) i només un 7,3% dels casos es van resoldre mitjançant un laude arbitral.

Pel que fa a la tasca de control de mercat, durant l'any passat la inspecció de consum va fer 6.730 actuacions de control arreu del territori, és a dir, un 14% menys. Segons Consum aquesta davallada s'explica pel descens del 13% en nombre de denúncies presentades per la ciutadania i del 30% en les comunicacions per part d'altres administracions.

Per últim, es van retirar 142.254 unitats de productes que no complien amb els requisits de seguretat. La majoria han estat per peces de roba o calçat (110.253) com quants i sabatilles d'importació xinesa; aliments i begudes (17.649 unitats) i productes de puericultura (9.231 unitats).