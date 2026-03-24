Barcelona començarà a multar els vehicles no autoritzats que pugin per la Via Laietana

Les càmeres de control d’accés amb sanció automàtica de la Via Laietana per controlar que no hi pugen vehicles no autoritzats entraran en funcionament el 27 d’abril. A partir d'aleshores, l'Ajuntament de Barcelona sancionarà amb 90 euros els conductors que facin servir el carril ascendent sense haver gestionat un permís previ per a veïns i automòbils especials.
Així ho ha anunciat el consistori, que ha obert un període de sol·licitud d'autorització que durarà cinc setmanes, que es pot fer al web habilitat expressament i també de manera presencial a les oficines d'atenció ciutadana i al telèfon 010. Tot plegat, de manera paral·lela a una campanya d'infirmació i acompanyament perquè la ciutadania conegui els requisits necessaris per poder pujar per la nova Via Laietana.
En aquest sentit, el Districte de Ciutat Vella ha començat a repartir per totes les llars dels barris del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta la informació necessària per poder fer el tràmit. Per tant, qui no hagi gestionat el permís o se li hagi denegat, no podrà fer servir la via en sentit ascendent a partir del 27 d'abril si no vol rebre una multa automàtica de 90 euros en ser detectat per les càmeres que hi ha desplegades.
La nova Via Laietana: més espai per a vianants i bicicletes i un sol carril d'ascens
L'Ajuntament defensa que la renovació de la Via Laietana s’ha fet amb l’objectiu de "fer-la més amable". Les tasques han servit per augmentar l'espai per als vianants, les bicicletes i el transport públic, amb voreres de fins a més de quatre metres, un nou carril bici i prioritat per al bus en els dos sentits. Això implica que només hi hagi un únic carril ascendent amb circulació restringida al transport públic i a la mobilitat local.
Els vehicles que podran pujar per la Via Laietana
Amb tot, els vehicles autoritzats per circular en sentit ascendent per la Via Laietana un cop completin els tràmits corresponents són:
- Autobusos: les línies V15, 47 i el bus de barri 120.
- Taxis
- Vehicles d’emergència i serveis públics.
- Veïns i veïnes empadronats als barris del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta.
- Vehicles de tercers sol·licitats pels veïns i veïnes dels barris mencionats, així com els vehicles de tercers sol·licitats pels propietaris d’un aparcament situat als barris del Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
- Persones amb mobilitat reduïda amb plaça d’aparcament als barris mencionats.
- Usuaris dels aparcaments situats als barris del Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
- Clients d’establiments com tallers de reparació de vehicles, així com hotels, hostals i pensions situats al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
- Vehicles de distribució urbana de mercaderies fins a la plaça d’Antoni Maura, de dilluns a dissabte entre les 10.00 hores i les 12.00 hores, i entre les 14.00 hores i les 16.00 hores.