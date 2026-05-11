Barcelona creixerà fins a les 35.500 places als cursos per aprendre català, un nou rècord a la ciutat

L'any que ve a Barcelona s'arribarà a les 35.500 places als cursos del Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) per aprendre català. Aquesta xifra mai no s'havia assolit, ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una compareixença davant els mitjans de comunicació. El nou horitzó de l'oferta de places a Barcelona té a veure amb l'impuls que el govern de municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat. Si el Govern català va anunciar l'any passat un pla de xoc per augmentar les places a la ciutat, sumant-n'hi 7.000, ara l'esforç municipal n'afegeix 5.000 de noves. Així, en dos anys es passarà de les 23.500 places que s'oferien a les 35.500 que hi haurà a partir del curs vinent.
Per fer-ho, l'Ajuntament de Barcelona incrementarà els diners destinats al CNL dels 1,9 milions actuals a 3,1 milions d'euros anuals. Això servirà per fer créixer la plantilla del consorci, que compta amb uns 200 profesionals, i que ara prepararà la contractació de 23 nous docents. Això, de retruc, permetrà obrir nous cursos arreu de la ciutat.
El nou impuls, presentat per l'alcalde Collboni juntament amb el conseller de Política Lingüística, Francesc-Xavier Vila, entra dins del Pacte Nacional per la Llengua, s'ha remarcat, la gran política de país que intenta aturar la reducció de parlants habituals del català.
"Són xifres històriques des del punt de vista de l'oferta en català. Mai s'havien ofert tants cursos en català com ho farem a partir d'ara", ha subratllat el màxim representant de l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquesta nova inversió es busca reduir les llistes d'espera, si bé tant des de la Generalitat com des del consistori es posa molt d'èmfasi a explicar que hi ha una certa llista d'espera que consideren "estructural" i que és molt difícil de fer desaparèixer. Fan referència a aquelles persones que no troben un curs adient per motius d'horari o de localització i que, per tant, malgrat hi hagi moltes places, algunes continuïn sense ser les que necessiten.
