Barcelona ja obre les platges per Setmana Santa

Les platges de Barcelona donen aquest cap de setmana el tret de sortida a la temporada de bany, coincidint amb la Setmana Santa. Segons l'Ajuntament, les últimes setmanes s'han fet moviments de sorres a les platges del sud que han permès adequar el perfil de les zones més afectades pels temporals d'hivern.
La temporada comença amb una dotació parcial de serveis que augmentarà progressivament. Es despleguen salvament i socorrisme, suport al bany, guinguetes, lavabos, servei de neteja, punts d'informació i servei d'educació ambiental, entre d'altres. Durant la temporada alta també hi haurà l'equip de Guàrdia Urbana de Platges, el Servei de Punt Lila, el Servei de Dinamització de la Zona de Banys i l'Espai reservat per a persones amb gos.
El consistori també indica que el Pla de millora de la zona de banys culminarà aquest estiu, amb un increment de la visibilitat i la seguretat a l'espai i la naturalització de l'Illa Pangea per afavorir la presència d'aus marines protegides. La temporada de bany comença aquest dissabte 28 de març i s'allargarà fins al diumenge 4 d'octubre. Segons les dades de l'administració municipal, les platges barcelonines reben cada any més de cinc milions de persones.
La pèrdua de sorra, una de les principals preocupacions
Una de les qüestions que més preocupa el consistori és la pèrdua de sorra i sediments. Es calcula que cada any en perden uns 30.000 metres cúbics. El temporal Harry de l'hivern, a més, va provocar una pèrdua més "severa" a tot el litoral de la ciutat, amb un retrocés de la línia de costa d'entre 3 i 10 metres a totes les platges.
El càlcul de superfícies posterior a les tasques de moviment de terres mostra, segons l'Ajuntament, que s'ha recuperat "pràcticament" tota la sorra perduda pel temporal Harry i que algunes platges, fins i tot, han guanyat espai durant el mes de gener, malgrat que aquesta regeneració no ha estat uniforme.
De fet, la recuperació natural no s'ha produït precisament a les zones que havien patit més erosió. Això fa que alguns trams de platges hagin quedat especialment reduïts i esdevinguin especialment vulnerables a les onades i als temporals, afirma la mateixa font.
L'anàlisi de les tres darreres temporades confirma, indica el govern municipal, que els extrems nord de les platges han anat guanyant amplada progressivament, mentre que els extrems sud s'han reduït "de manera considerable". Destaca la platja de la Nova Mar Bella, on aquests dies l'aigua ja arriba fins a la base de la nova escullera.
En aquest context, previ a l'inici de la temporada s'han traslladat 4.000 metres cúbics de la platja de Sant Miquel i 2.000 de l'extrem nord de la platja del Somorrostro a la platja de la Barceloneta.