El sector turístic català preveu una Setmana Santa exitosa gràcies a la neu i el bon temps

El sector turístic català preveu una "alta ocupació" arreu del territori aquesta Setmana Santa, amb xifres que en molts casos fregaran o superaran el 90%. Les bones condicions de neu al Pirineu i l’alta demanda a la costa després d'un hivern plujós impulsen una campanya que es preveu positiva, especialment a partir de Dijous Sant.
Tot i això, el context internacional marcat per la guerra a l’Orient Mitjà comença a tenir efectes desiguals. Barcelona experimenta una lleugera caiguda de visitants de llarg radi i les cases rurals preveuen reserves a última hora per l'encariment dels carburants. Així, algunes zones es beneficien d’un canvi de tendència que afavoreix el turisme de proximitat i les destinacions considerades més segures.
Les millors condicions de neu dels últims anys a les pistes d’esquí
Les pistes d’esquí del conjunt del Pirineu registren per Setmana Santa les millors condicions de neu dels darrers anys. L’hivern ha estat especialment nivós amb importants episodis meteorològics que han portat temporals que han deixat gruixos superiors als tres metres de neu a la majoria dels complexos.
Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, estimen que entre aquest divendres i Dilluns de Pasqua passaran uns 90.000 esquiadors per les pistes lleidatanes d’alpí i nòrdic. En aquest àmbit, el director de Baqueira Beret, Xavier Ubeira, destaca que la temporada ha estat “excepcional” i els gruixos de neu fan preveure una setmana “boníssima”. Al seu torn, el subdirector de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Enric Serra, coincideix en el fet que la previsió és “molt bona”, no només pels gruixos que mantenen les estacions sinó també perquè “és molt d’hora”.
Restaurants plens a la costa
Per la seva banda, el sector de la restauració afronta la Setmana Santa amb unes perspectives “altament positives”, especialment a la costa. El president de la Federació intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, Mingo Morillas, apunta que després d’un hivern inusualment plujós la gent “té ganes de sortir de casa i gaudir”. És per això que pronostica unes vacances amb els restaurants de bona part del país “plens” i un alt volum de reserves la setmana d’abans.
Més mobilitat, més vols i més trens
El Servei Català de Trànsit (SCT) espera una “eclosió de mobilitat” per l’operació sortida de Setmana Santa pels gruixos de neu a les estacions d’esquí i pel bon temps que es preveu i això arrossegui persones a zones costaneres. El director del SCT, Ramon Lamiel, calcula que uns 590.000 vehicles sortiran a les carreteres en aquest període festiu, en un primer bloc aquest divendres, i després, de nou, entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua.
A l’aeroport del Prat, des d’aquest mateix divendres i fins al dilluns 6 d’abril, es preveuen 11.339 vols, el que representa un lleuger augment del 2% respecte al mateix període de l’any passat. Els dies amb més moviments programats són el dilluns 6, el divendres 3 i el diumenge 5.
Així mateix, Renfe ha posat a disposició dels viatgers catalans més de 920.000 places en els seus serveis AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Mitjana Distància i AVE Internacional per Setmana Santa amb l’objectiu de “garantir una mobilitat eficient”. El corredor amb el volum més gran és la connexió Madrid-Barcelona fins a Figueres, on s’oferiran més de 10.600 places en trens d’Alta Velocitat durant els dies de més demanda.
Barcelona, pendent del context internacional
Malgrat això, el sector turístic a la ciutat de Barcelona preveu una Setmana Santa menys forta. La patronal dels pisos turístics, per exemple, alerta d’una caiguda de cinc punts respecte a l’any passat per culpa del context internacional. En aquest sentit, la directora general, Marian Muro, assegura que la guerra a l’Iran està frenant l’arribada de visitants dels Estats Units i l’Orient Mitjà, un públic molt propens a visitar ciutats com Barcelona.
Així, els habitatges d’ús turístic de Barcelona preveuen una ocupació del 85% entre dijous i dilluns. “Calculem que això es tradueix en aproximadament 37.000 visitants”, explica Muro, que apunta que el 90% dels clients seran famílies que s’estaran una mitjana de quatre a cinc dies, “molt superior a altres modalitats d’allotjament”.
Bona ocupació del turisme rural
Pel que fa al turisme rural, molts visitants reserven a última hora, i alguns encara dubten a causa de l'encariment del preu dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà, segons expliquen des del sector. El perfil dels clients continua sent majoritàriament famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Des de l'associació d'Agroturisme del Berguedà, per exemple, que aplega gran part de les cases de turisme rural de la comarca, el seu president, Oriol Baños, explica que l'ocupació de les seves cases rurals per Setmana Santa se situa actualment al 89%, una xifra lleugerament inferior a la registrada l'any passat.