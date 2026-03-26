El Servei Català de Trànsit (SCT) ja ho té tot a punt per a Setmana Santa. Juntament amb els Mossos d'Esquadra, han establert un dispositiu especial que començarà divendres 27 de març i finalitzarà Dilluns de Pasqua 6 d'abril. L'operatiu es dividirà en dues fases diferents, una per a cada cap de setmana, i la primera es posarà en marxa aquest divendres mateix, coincidint amb les vacances escolars i la primera sortida de vehicles. La segona serà entre el dijous 2 d'abril i el dilluns 6, dates en què es preveu que el volum de desplaçaments sigui més alt.
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director de l’SCT, Ramon Lamiel, han presentat aquest dijous al matí el pla que han preparat per a aquestes dates. Com és habitual en aquest període de l'any, la mobilitat es repartirà entre destinacions de muntanya i de platja, coincidint amb la transició de l'hivern a la primavera.
En la roda de premsa, Lamiel ha apuntat que es preveu un volum alt de vehicles a la C-16, la C-17 o l’N-260, a banda del tram sud i del tram nord de l’AP-7. Concretament, a l'autopista s'habilitaran carrils addicionals durant la sortida i el retorn. Quant a l'operació sortida, un s’ubicarà entre Montornès del Vallès i Sils (la Selva) i l’altre, entre Martorell i Banyeres del Penedès. I, en l'operació tornada, entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei (Baix Llobregat) i entre Sant Celoni i Montornès del Vallès. També se sumarà un altre carril a la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat durant la tarda de diumenge i Dilluns de Pasqua.
Alhora, el director de Trànsit ha especificat que els vehicles pesants de transports de mercaderies de més de 7,5 tones hauran de circular per la dreta i sense poder fer avançaments a l’AP-7, entre Sant Celoni (Vallès Oriental) i Vilafranca del Penedès.
D'altra banda, a la mateixa autopista s'han instal·lat els deu carros radar i dos helicòpters que sobrevolaran les principals vies per tenir un control més alt de la seguretat viària. “Demanem màxima atenció i prudència als conductors, especialment en aquells desplaçaments curts o interns que es fan durant les vacances”, ha recalcat Lamiel.
Per la seva banda, Parlon ha recordat que “es tracta d’una de les operacions de mobilitat més importants de l’any” i ha subratllat que el dispositiu es basa en el criteri de visió zero, amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat i evitar víctimes mortals. "Demanem als conductors confiança en el sistema i prudència: no beure ni consumir drogues, respectar els límits de velocitat i els descansos del transport de mercaderies perquè la gent pugui tornar sana i estàlvia”, ha asseverat.
Primera fase del dispositiu
Pel que fa al primer cap de setmana, l'operació sortida començarà divendres 27 de març a les 12 hores i acabarà dissabte 28 de març a les 15 hores. En aquest període, es preveu la sortida de 580.000 vehicles. Quant a la tornada, es preveu que 240.000 vehicles tornin cap a l’àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 00 hores.
Segona fase del dispositiu
Quant al segon cap de setmana, l’operació sortida començarà a les 8 hores de dijous 2 d'abril i s'allargarà fins a les 15 hores de divendres, amb una previsió de 560.000 vehicles que arrancaran de l'àrea metropolitana. Pel que fa al retorn, l'operació començarà diumenge 5 d'abril a les 12 hores i acabarà dilluns a mitjanit, amb un volum total estimat de 590.000 vehicles.
Control de GPS
El director del SCT ha explicat que “manipularan” navegadors GPS gràcies a un acord amb les aplicacions, sobretot amb Google i Waze. L’objectiu és “evitar trànsit interior en pobles que generen molta distorsió”, ha defensat. Segons ha detallat, poden accedir a l'aplicació i modificar l'estat de les vies per indicar si estan "inactives" o "en obres", entre altres.
Gairebé 1.700 agents per un miler de controls
Els Mossos d’Esquadra desplegaran 1.669 agents que actuaran tant en autopistes com en carreteres secundàries i punts de gran afluència. En conjunt, s’espera dur a terme 1.038 controls a tot el territori català. D’aquest global, 301 seran d’alcoholèmia i drogues; 209 de distraccions i 134 de velocitat, entre d’altres.