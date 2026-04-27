Catalunya tindrà 35 noves places de fiscal

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha anunciat aquest dilluns la creació de 35 noves places de fiscals a Catalunya. Aquestes formen part de les 200 que es crearan a tot l'Estat. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrat la notícia i ha subratllat que aquest increment de recursos humans ha de permetre millorar l’eficiència del sistema i reduir terminis. Amb aquestes noves places, la plantilla de la fiscalia a Catalunya augmentarà un 8% de la seva plantilla actual.
Així ho ha comunicat el govern espanyol aquest dilluns en una atenció als mitjans en la qual han intervingut Bolaños i la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato. Segons han apuntat, es tracta de la “major creació de places fiscals de la història”. Pel que fa a tot l'Estat, suposarà un increment de la plantilla actual del 7,13%, en passar de 2.804 places a 3.004.
El ministre ha destacat que la mesura se suma a les 91 noves unitats judicials previstes per al 2026 en el marc de la Llei 1/2025 d’eficiència del servei públic de justícia, i que suposarà una inversió de més de 22,5 milions d'euros.
Una justícia més eficaç i àgil
Per la seva banda, Espadaler ha celebrat la “sensibilitat” del ministeri en crear les 35 noves places de fiscals. En declaracions als mitjans, ha concretat que, actualment, hi ha 91 unitats judicials, de manera que s'incrementaran en un 8%. "Per fer-nos una idea de la magnitud, creixerem en un any el que hem crescut en els últims 7”, ha apuntat. L’objectiu, segons el conseller, és que el creixement repercuteixi en una major eficiència i agilitat del servei públic de justícia.
Després d’explicar que consultaran i contrastaran amb la Fiscalia Superior de Catalunya les al·legacions que vulguin presentar, ha dit que amb aquesta mesura s’està intentant “desencallar la manca de recursos humans, jutges i fiscals” que hi havia. “Això va en la línia, exactament, en què havíem d’anar”, ha subratllat Espadaler, que defensa que la relació que s’ha de seguir és en funció de les càrregues de treball.