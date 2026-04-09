Cauen els robatoris amb força en pisos de Barcelona durant la Setmana Santa

Els delictes de robatoris amb forma a domicilis a Barcelona s'han reduït un 23,5% durant la Setmana Santa, en comparació amb les xifres de l'any passat, tal com han detallat els Mossos d'Esquadra aquest dijous. Aquest descens confirma la dinàmica a la baixa registrada en els darrers anys a la capital catalana, ja que el 2025 ja van reduir-se un 26,6% respecte del mateix període del 2024. Les dades, doncs, mostren que la tasca policial contra aquesta tipologia de delicte ja dona els seus fruits.
En aquest període, els Mossos han detingut 14 persones per aquest delicte a Barcelona. En el marc del conegut com a pla Kanpai -el pla articulat per la policia catalana contra la multireincidència-, els Mossos van dur a terme un dispositiu policial exclusivament per atacar el fenomen dels robatoris amb força a domicilis, que es va desplegar entre el 27 de març i el 6 d'abril per diferents zones de la ciutat. En una sola nit, del 5 al 6 d'abril, de diumenge a dilluns, es van arrestar sis persones per robatoris in fraganti.
En concret, sobre un quart de tres de la matinada a Ciutat Vella, van localitzar unes targetes de crèdit al carrer i en fer gestions amb els propietaris van confirmar que estaven fora de casa. La patrulla uniformada es va adreçar a l'edifici i va localitzar dues persones fent tasques de vigilància i, a posteriori, un tercer autor amb eines per obrir portes. Els tres detinguts, d'entre 24 i 39 anys, acumulen 63 detencions prèvies. És a dir, són autors reincidents d'aquesta tipologia de delictes, entre d'altres.
L'evolució del dispositiu policial
Poc després, a Sarrià Sant Gervasi, una patrulla va detectar dos homes, un dels quals va accedir a l'edifici i l'altre es va quedar vigilant a l'exterior. A l'interior de la finca, van localitzar diverses portes amb marcadors i els van detenir als dos. Els arrestats, de 33 i 37 anys, acumulen tres detencions. Al voltant de les set del matí, els mossos de Ciutat Vella van rebre un avís d'un robatori amb força en un domicili del barri Gòtic. L'actuació policial va aconseguir vincular la identificació d'un home a la Rambla i el van detenir. L'arrestat, de 30 anys, acumula cinc antecedents.